L’Océanic met fin à une séquence de trois revers

Grâce à une pétarade de 49 lancers sur le gardien William Blackburn, l’Océanic de Rimouski a mis fin à une séquence de trois défaites avec un gain de 4 à 3 face aux Foreurs ce samedi à Val-d’Or.

Jacob Mathieu, Maël St-Denis, Xavier Cormier et Alex Drover ont marqué pour l’Océanic. La formation a offert une bien meilleure performance que la veille, particulièrement en zone défensive.

«Nous avons joué un très fort match. Les gars étaient beaucoup plus commis aujourd’hui. Les Foreurs forment une bonne équipe. Leur premier trio est l’un des meilleurs dans le circuit. Maël St-Denis a collecté aujourd’hui. C’est un gars qu’on peut utiliser dans n’importe quelles circonstances, même à 16 ans», a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, qui a bien aimé le travail de son trio formé de Ludovic Soucy, Alexander Gaudio et Jacob Mathieu.

L’Océanic frappe tôt

L’Océanic a amorcé le match avec intensité et cela a payé. Jacob Mathieu a ouvert la marque après seulement 32 secondes de jeu grâce à un deuxième effort de Ludovic Soucy. Par la suite, le jeu a été assez partagé. Maël St-Denis a marqué son premier but en carrière dans la LHJMQ à la 14e minute, sur des passes de Drover et Thomson. La réplique n’a pas tardé, Kale McCallum a profité d’une savante passe de William Provost pour battre Patrick Hamrla, 19 secondes plus tard. Les Foreurs ont profité d’un avantage numérique dans la dernière minute de l’engagement pour créer l’égalité 2 à 2, par l’entremise de l’excellent William Doucet, qui a inscrit son 7e de la saison.

L’Océanic décoche 24 tirs en deuxième

L’Océanic a connu une très bonne deuxième période comme l’indique sa domination de 24-7 au chapitre des lancers. La troupe de Serge Beausoleil a profité de deux doubles supériorités numériques en fin d’engagement pour mitrailler la cage de William Blackburn. Alex Drover (5e) a brisé l’égalité de 2 à 2 avec un tir précis du revers.

Xavier Cormier (6e) a fait mal paraître le vétéran défenseur des Foreurs en début de troisième période pour s’amener seul devant le gardien des Foreurs qu’il a battu d’un tir parfait pour inscrire ce qui allait devenir le but gagnant. Jérémy Michel a redonné espoir aux Foreurs avec un tir sur réception, mais l’Océanic a tenu le coup en fin de rencontre.

En bref

Beausoleil pouvait compter sur les retours au jeu de Jérémie Biakabutuka et Alexander Gaudio. Charles Côté et Alexandre Lefebvre ont laissé leurs places. Maxim Coursol et Frédéric Brunet sont toujours blessés. L’Océanic recevra les Eagles du Cap-Breton mercredi.