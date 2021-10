Les Americans ont une fois de plus le numéro du Rocket

Pour une deuxième fois en autant de jours, le Rocket a baissé pavillon face à sa bête noire, samedi à Laval. Malgré une remontée tardive des favoris locaux, les Americans de Rochester l’ont emporté 6 à 5 en prolongation.

C’est le défenseur Oskari Laaksonen qui a fait la différence.

Depuis son entrée dans la Ligue américaine, le club québécois n’a en effet remporté que trois de ses 18 duels face à l’équipe affiliée aux Sabres de Buffalo.

Une troisième animée

Les partisans réunis à la Place Bell ont eu le droit à un festival offensif, particulièrement en troisième période, avec six buts lors de ces 20 dernières minutes.

Les visiteurs se sont donné deux buts d’avance en vertu de trois filets en 4 min 04 s de Linus Weissbach, Matej Pekar et Jimmy Schuldt. Jesse Ylonen, avec son deuxième du match – et de la saison –, ainsi que Jean-Sébastien Dea ont toutefois répliqué pour forcer la tenue d’une période supplémentaire.

Parmi les joueurs qui se sont démarqués, il y a la huitième sélection au total du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), soit l’espoir des Sabres Jack Quinn. Avec un but et une aide, l’attaquant de 20 ans totalise maintenant cinq filets et 10 points en seulement six parties.

Avant les autres matchs du circuit prévus plus tard en journée, Quinn pointait au premier rang des pointeurs.

Dans le clan lavallois, Ryan Poehling s’est distingué avec deux points, dont un but. Il s’est absenté pendant près de deux semaines à la suite d’un coup à la tête, revenant au jeu vendredi dans une défaite de 4 à 3, vendredi. Il avait obtenu deux mentions d’aide.

Michael McNiven a cédé six fois sur 26 lancers, tandis que son vis-à-vis Ukko-Pekka Luukkonen a été mis à l’épreuve à 32 reprises.

Le club-école du Canadien de Montréal profitera maintenant d’une semaine de repos avant de reprendre l’action samedi prochain. Il rendra visite au Crunch de Syracuse, avant de se rendre à Utica pour y affronter les Comets le lendemain.