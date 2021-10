Denis Shapovalov freiné en demi-finale en double

Denis Shapovalov et son coéquipier Rohan Bopanna ont eu de gros ennuis au service et ont dû s’avouer vaincus en demi-finale du tournoi de Saint-Pétersbourg, samedi. Andrey Golubev et Hugo Nys l’ont emporté en trois manches de 6-4, 2-6 et 10-4.

Dès le set initial, «Shapo» et Bopanna ont été incapables de s’imposer avec les balles en main, subissant trois bris consécutifs. S’ils ont évité les faux pas lors de l’engagement suivant, ils ont une fois de plus peiné au super bris d’égalité, perdant quatre échanges de suite au service.

Les gagnants ont converti trois de leurs six occasions de briser. Le tandem de Shapovalov s’est quant à lui offert 10 balles de bris, profitant de quatre d’entre elles.

Golubev et Nys, quatrièmes têtes de série de ce tournoi, affronteront maintenant le Britannique Jamie Murray et le Brésilien Bruno Soares, en finale.