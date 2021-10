Le CH, toujours tributaire de son gardien

Publié aujourd'hui à 09h20

Mis à jouraujourd'hui à 09h20

Jake Allen a offert une excellente performance, jeudi soir, à San Jose.

45 arrêts. Blanchissage. Première étoile du match. C’est lui qui a fait la différence dans la victoire des Canadiens de Montréal. Bravo.

Est-ce que l’équipe pourra coller quelques victoires de suite? Impossible de le savoir. J’ai envie de vous dire que cela dépend de la performance du ou des gardiens.

C’est vrai.

Parce qu’il s’agit toujours du même refrain depuis 20 ans avec le Tricolore.

Peu importe les éditions des Canadiens, peu importe l’entraîneur-chef, peu importe le directeur général, peu importe le contexte dans lequel la LNH se retrouve, c’est toujours la même chose.

Si le gardien est ordinaire, l’équipe perd. Si le gardien est extraordinaire, l’équipe gagne.

Il faut en venir à la conclusion que les Canadiens de Montréal sont toujours tributaires des succès de leur gardien. Rien ne change.

Souvenez-vous de José Théodore en 2002 et en 2004. Jaroslav Halak en 2010. Ces saisons-là tombent dans l’oubli si ce n’est pas des gardiens.

Dans la «bulle» à Toronto à l’été 2020, les Canadiens n’auraient jamais éliminé les Penguins sans les prouesses de Carey Price.

Et l’an dernier, soyons honnêtes, le Tricolore n’aurait jamais atteint la finale de la Coupe Stanley sans les miracles répétés de Price.

Que ce soit Jeff Hackett, Théo, Cristobal Huet, Halak ou Carey Price, depuis 20 ans, les gardiens à Montréal n’ont aucune marge de manœuvre. C’est comme si chaque année, les succès reposaient toujours et encore sur les épaules du gardien.

Depuis des années, les Flyers de Philadelphie sont à la recherche d’un gardien de but. Nous, à Montréal, on est à la recherche d’attaque.

Quand le gardien est «hot» à Montréal, l’attaque suit. Quand le gardien est «moyen», l’attaque et tout le reste le sont tout autant.

Les meilleures équipes possèdent plusieurs façons de battre leurs adversaires, pas seulement avec le gardien de but. Un soir donné, cette équipe peut gagner à cause de son attaque. Un autre soir, ce sont les défenseurs alors que d’autres fois ce sont les employés de soutien. Et parfois, c’est l’énergie et l’entrain qui mènent à la victoire.

Est-ce que les Canadiens vont participer aux séries cette année? Seulement si Jake Allen garde ses airs de gardien numéro un et si Carey Price, quand il reviendra, retrouve ses repères de gardiens super-vedette.

Vous connaissez la chanson.