Des retrouvailles sur le tard pour Tyler Toffoli

À l’entrée du centre d’entraînement des Kings à El Seguondo, il y a des photos de quatre joueurs : Anze Kopitar, Drew Doughty, Dustin Brown et Tyler Toffoli. Les trois premiers restent des figures marquantes du club, alors que le dernier porte le chandail du Canadien depuis deux ans.

Les Kings n’ont pas encore changé leur décoration. On leur pardonnera. Au complexe sportif, à Brossard, il y a encore des affiches de Jesperi Kotkaniemi, Jordan Weal et Victor Mete.

La pandémie a fait perdre plusieurs millions aux équipes de la LNH et certaines ont choisi de couper les dépenses à de drôles d’endroits.

Mais on revient à Toffoli. Échangé des Kings aux Canucks de Vancouver le 17 février 2020, l’Ontarien de 29 ans n’a toujours pas joué un seul match contre Los Angeles qui l’a repêché au deuxième tour en 2010.

À la fin de la saison 2019-2020, Toffoli a porté l’uniforme des Canucks pour seulement 10 matchs. Il n’avait pas affronté les Kings. À sa première saison l’an dernier, à Montréal, le numéro 73 a appris à connaître par cœur les arénas des six autres équipes canadiennes de la LNH.

Avec un retour aux divisions traditionnelles et un calendrier régulier de 82 matchs, Toffoli brisera enfin la glace contre les Kings au Staples Center.

«C’est un peu spécial, a-t-il reconnu. Je jasais avec des gars, des thérapeutes et tout. Je prenais de leurs nouvelles. Je suis fébrile. J’ai passé de nombreuses années ici. J’ai beaucoup de bons souvenirs.»

L’été en Californie

Même s’il n’a pas joué sur la glace du Staples Center depuis le 12 février 2020, Toffoli reste bien familier avec l’environnement des Kings.

«Je passe mes étés ici alors ce n’est vraiment pas si bizarre que ça. Mais c’est sûr que de regarder leur pratique dans mes habits du Canadien, c’est un peu différent.»

Malgré son départ, Toffoli n’a jamais coupé les ponts avec la Californie en gardant une maison là.

«J’ai beaucoup d’amis ici. J’ai joué avec plusieurs gars qui habitent toujours ici. On a un beau groupe [durant l’été], c’est un bon environnement. C’est facile pour moi de m’entraîner et patiner tout le temps.»

Crédit photo : Photo d’archives, Martin Chevalier

De l’argent en jeu

C’est un classique. Mais comme Kotkaniemi l’a fait pour son retour au Centre Bell avec les Hurricanes, Phillip Danault a confirmé qu’il placera un montant d’argent sur le tableau des Kings en cas de victoire.

Le Québécois a refusé de dévoiler la nature du montant, disant simplement que c’était : «en masse».

Toffoli écrira fort probablement une note dans le vestiaire de l’équipe adverse pour encourager ses coéquipiers à obtenir le gain.

Quand on lui a demandé s’il avait un conseil pour Danault pour ses retrouvailles contre le CH, l’ailier a offert la réponse suivante.

«Il devra juste jouer son match. Tout le monde le connaît. C’est un travaillant, il patine bien et il s’occupe de ses affaires. Il y a une raison pour laquelle les Kings lui ont fait signer un contrat et lui ont donné tout cet argent. Il est content d’être ici.»

Pour sa part, Toffoli s’attend à entendre le capitaine des Kings, Anze Kopitar, lui parler régulièrement sur la glace.

«Doughty et “Kopi” [Kopitar] rient de moi tout le temps, a-t-il précisé. Ce sera encore la même chose.»

Blessé au genou droit le 22 octobre contre les Stars à Dallas, Doughty ratera toutefois la rencontre contre le Tricolore.

Une période creuse

À l’image du CH, Toffoli connaît un lent départ avec trois points (1 but, 2 passes) en huit matchs.

«On l’a vu l’an passé. Il a un talent de marqueur, a dit Dominique Ducharme. En ce moment, ça ne rentre pas autant qu’il aimerait. Mais il n’y a pas que ça. Il est très intelligent, il peut jouer dans toutes les situations, en avance, quand on perd par un but ou sur les unités spéciales. Et il a de l’expérience, il a gagné la coupe Stanley ici [en 2014].»

«Tyler, c’est un gars de séquences, a poursuivi l’entraîneur-chef du Tricolore. Quand il tombe dans un bon rythme, il peut marquer dans plusieurs matchs de suite. Il doit se faire confiance, prendre le plus de tirs possible parce qu’il peut marquer de n’importe où.»

Il n’y a pas juste Toffoli qui souhaitera partir sur une séquence heureuse. C’est la même histoire pour le CH, qui n’a gagné que deux matchs en huit rencontres.