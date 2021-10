31 ans d’histoires en Bleu-Blanc-Rouge

Le gérant de l’équipement chez les Canadiens de Montréal, Pierre Gervais, se retirera à la fin de la présente saison après 31 ans de bons et loyaux services et de souvenirs indélébiles.

L’homme de 60 ans, qui a commencé comme préposé dans la LHJMQ sous les ordres de Michel Bergeron à Trois-Rivières, alors qu’il était encore un adolescent, quittera avec une impressionnante feuille de route : plus de 3000 matchs dans la LNH, trois finales de la Coupe Stanley (dont une gagnée), un titre de la Coupe Calder dans la Ligue américaine, quatre présences aux Jeux olympiques et une autre en Coupe du monde.

«Le jardin, j'en ai fait le tour plusieurs fois, et je suis rendu-là», a admis Gervais, vendredi, en entrevue à «JiC».

Il conserva d’incroyables souvenirs de sa carrière, mais aussi plusieurs relations.

«Le seul et unique avec lequel je suis vraiment resté ami, on fait des voyages de pêche ensemble, il vient chez moi, je vais chez lui, c'est Joé Juneau, a-t-il expliqué. On vient pas mal du même coin, on adore la nature, la forêt, la pêche. Je suis resté très près de lui.»

Cela dit, il demeure aussi en contact avec plusieurs autres patineurs à avoir porté les couleurs des Canadiens, comme Brian Savage, Russ Courtnall, Patrick Roy, Saku Koivu ou Mark Recchi.

«Tous des joueurs que lorsqu'on se voit, c'est comme si on s'était vus la semaine d'avant», a-t-il illustré, avant de révéler que le premier ancien à l’avoir contacté après l’annonce de sa retraite était le grand Larry Robinson.

Koivu, par ailleurs, aura été un cas spécial pour lui.

«J'étais allé le chercher à l'aéroport la première fois qu'il venait à Montréal (...) il était fatigué, mais émerveillé, s’est-il souvenu. Il a posé tellement de questions entre l'aéroport et l'hôtel. Sur la ville, les partisans.»

Admettant sans détour que le diagnostic de cancer qu’avait reçu Koivu, en 2001, avait été «très difficile» à vivre, Gervais a toutefois, parmi ses plus beaux moments, le retour au jeu du Finlandais juste avant les séries de 2002.

«Lorsqu'il est revenu au jeu, juste de le voir revenir à la vie, en santé, c'était déjà extraordinaire, a-t-il expliqué. Le voir revenir au jeu au niveau de la Ligue nationale, c'était incroyable.»

Mais le gérant de l’équipement ne s’est pas fait que des amis dans le monde du hockey : il a également tissé des liens d’amitié avec nul autre que le grand Neil Peart, regretté batteur du groupe canadien Rush!

Voyez l’entretien complet en vidéo principale!