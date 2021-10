WWE: est-ce la fin de Ring of Honor?

Cette semaine aux Anti-Pods de la Lutte, Kevin et Pat reviennent sur la bombe qui est tombée en fin de journée mercredi, à l’effet que Ring of Honor prenait une pause de quelques mois et libérait tout le monde de ses contrats.

De plus, les gars discutent des excellents Crown Jewel et Dynamite, de Kevin Owens à Raw, de l’altercation entre Becky et Charlotte et de bien plus, dans un autre épisode à ne pas manquer!