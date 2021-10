De touchantes retrouvailles pour Guy Lafleur

Guy Lafleur a marqué la ville de Québec et la province au complet pendant sa carrière de hockeyeur. La Ligue de hockey junior majeur du Québec lui rendait hommage, jeudi soir au Centre Vidéotron, en retirant à jamais son célèbre numéro 4.

«J’ai commencé ma carrière, ici à Québec. Je suis arrivé ici à 14-15 ans et j’ai quand même joué six années au junior, pour ensuite être repêché par le Canadien et revenir [avec les Nordiques de Québec] à la fin de ma carrière. Il n’y avait rien de planifié là-dedans», a dit M. Lafleur dans une conférence de presse en marge de l’événement, qui a précédé le match entre les Remparts et les Cataractes de Shawinigan.

Le «Démon blond» était très émotif en s’adressant aux médias. Il est revenu sur sa conquête de la Coupe Memorial dans les années 1970, en plus de parler de sa première retraite et de son retour au jeu en 1988.

«L’émotion, c’est créé par le public, les fans de hockey. C’est toujours émouvant d’avoir des soirées comme ça, a-t-il mentionné. Je me sens vraiment privilégié et honoré qu’on retire mon chandail à travers la Ligue de hockey junior majeur du Québec.»

Bien entendu, la santé du quintuple champion de la coupe Stanley est un malheureux sujet d’actualité, lui qui compose avec une rechute de son cancer du poumon. Des cérémonies comme celles-ci lui font réaliser qu’il est important de savourer chaque moment.

«Ça change le mal de place, ça change les idées, a avoué M. Lafleur. C’est un peu un retour aux sources et comme j’ai toujours mentionné, il ne faut jamais oublier d’où on vient, mais il ne faut jamais oublier où on s’en va.»

