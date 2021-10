Sprint final pour l’encan d’Expos Fest

Des objets portant la signature de Gary Carter, Andre Dawson et Vladimir Guerrero, entre autres... Ou encore ce chandail numéro 10 du Canadien de Montréal autographié par Guy Lafleur.

Pendant que la Série mondiale se poursuit dans le baseball majeur, un encan en ligne organisé par Expos Fest entame son sprint final. Les collectionneurs ont jusqu’au 1er novembre pour miser (encanpro.ca/encans/exposfest).

«C’est toujours plaisant et excitant de voir le montant qui peut être recueilli avec certaines pièces que j’ai créées», vient souligner Perry Giannias, le grand manitou des événements Expos Fest, dont l’objectif est d’amasser des sous pour la Fondation de l’hôpital de Montréal pour enfants.

Giannias, un grand passionné de baseball s’il en est un, vante notamment la présence d’un cadre exclusif soulignant le match parfait de Dennis Martinez, dans l’uniforme des Expos de Montréal, le 28 juillet 1991.

«Cinq joueurs sont présents sur la photo et ils ont tous signé, même Spike Owen, dont on n’aperçoit qu’une partie du visage et la casquette», indique l’organisateur, en riant, précisant que l’oeuvre se complète par les signatures de Martinez, Tim Wallach et Larry Walker, sans oublier le receveur Ron Hassey.

Celui qu’on surnomme «Perry Gee» a de quoi être fier tout comme le reste de son équipe. Depuis le début des activités des événements Expos Fest, c’est un montant supérieur à 850 000 $ qui a été récolté pour aider à la recherche sur le cancer du cerveau, par le biais de la Fondation Kat D DIPG.

Crédit photo : PHOTO COURTOISIE / EXPOS FEST

Une balle signée par Koufax

Parmi les autres objets de valeur disponibles à l’encan, il y a une balle autographiée par le légendaire Sandy Koufax, ancien lanceur gaucher des Dodgers de Los Angeles.

«C’est la veuve de John Elias qui a nous offert l’objet. Sur le marché, ça peut valoir jusqu’à 500 ou 600 $ US», a mentionné Gianniais, saluant au passage la mémoire du Montréalais ayant été longuement impliqué au baseball et au basketball avant son décès, en décembre 2020.

Crédit photo : PHOTO COURTOISIE / EXPOS FEST

Pour ceux qui souhaitent vivre un moment unique, l’encan offre par ailleurs un souper pour six personnes en compagnie de trois anciens joueurs du Canadien de Montréal: Guy Lapointe, Mario Tremblay et Peter Mahovlich. La mise s’élevait à 800 $ au moment d’écrire ces lignes.