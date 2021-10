PGA: les vents dictent le ton

Les Américains Brandon Hagy et Chad Ramey sont les golfeurs qui ont le mieux négocié avec les vents violents qui ont soufflé pendant la première ronde du Championnat Butterfield des Bermudes, jeudi à Southampton, eux qui ont chacun retranché six coups à la normale de 71.

Le premier a calé neuf oiselets et commis un boguey, ainsi qu’un double boguey, tandis que le second a réussi un sans-faute de six oiselets.

Les deux hommes entameront leur deuxième journée d’activités avec une frappe de priorité sur l’Américain Vincent Whaley.

Par ailleurs, les conditions météorologiques ont forcé les organisateurs du tournoi à interrompre la ronde quelques minutes. La noirceur a ensuite forcé le report de la fin de la ronde à vendredi.

Seulement 33 des 125 golfeurs affichent un cumulatif sous la normale de 71. Un des favoris de la foule, Brian Morris, a eu une sortie particulièrement difficile, lui qui est à +15 après 15 trous. Il a entre autres commis un double, un triple et un quadruple boguey.

Des six Canadiens en lice à cette compétition, trois présentent un pointage sous la normale. David Hearn et Adam Svensson sont à -2 et partagent le 15e rang. Le second devra toutefois compléter les deux derniers trous de sa première sortie.

Taylor Pendrith détient pour sa part le 25e échelon, avec un pointage de -1. Adam Hadwin et Matt Hill sont quant à eux en 74e place, en vertu d’une carte de 74 (+3). Finalement, Nick Taylor a joué cinq coups de plus que la normale de 71.