Après Joel Quenneville, est-ce qu’une autre tête va rouler dans la foulée de l’affaire Brad Aldrich?

Quenneville a dû quitter son poste d’entraîneur des Panthers, jeudi, après avoir été questionné par le commissaire de la LNH, Gary Bettman, dans la foulée de ce scandale qui secoue l’organisation des Blackhawks et toute la ligue depuis deux jours.

«Tout le monde est mal à l'aise», a commenté notre analyste Michel Bergeron, jeudi soir, à «l’Après-match».

Il est clair, après la publication d’un rapport au sujet de cette scabreuse affaire, que beaucoup de gens étaient au courant des abus sexuels perpétrés par Aldrich, en mai 2010, à l’endroit du jeune attaquant Kyle Beach.

Mais Quenneville, comme plusieurs autres décideurs de l’organisation, avait choisi de privilégier la Coupe Stanley et de balayer l’affaire sous le tapis. Aujourd’hui, Quenneville n’a plus d’emploi, tout comme le DG Stan Bowman et le vice-président des opérations hockey, Al MacIsaac.

«L'accusation est trop grave : il faut que ça continue et les coupables, il faut qu'ils paient le prix», a mentionné «Bergy», ajoutant qu’«il fallait appuyer le jeune athlète (Beach)».

Est-ce que l’actuel DG des Jets de Winnipeg, Kevin Cheveldayoff, qui était un employé des Blackhawks en 2010 et qui était au courant de l’affaire, pourrait lui aussi passer dans le tordeur prochainement?

