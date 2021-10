Evan Bouchard et le facteur X

Le défenseur Evan Bouchard, 10e choix au total du repêchage amateur 2018, a gagné ses galons chez les Oilers d’Edmonton, car il obtient la confiance de son entraîneur-chef Dave Tippett qui n’hésite pas à augmenter son temps de jeu.

Ces temps-ci, le natif d’Oakville évolue au sein de la première paire en infériorité numérique, aux côtés de Darnell Nurse. Au cours des deux derniers matchs des siens, il a passé plus de 23 minutes sur la patinoire; dans la défaite de 5 à 3 aux mains des Flyers de Philadelphie, mercredi, le hockeyeur de 22 ans a totalisé quatre tirs en 23 min 22 s.

Et, même si le pilote se garde la possibilité de modifier à nouveau ses plans afin de choisir ses confrontations, dépendamment des éléments de la formation adverse, Bouchard aura droit à sa part de boulot dans les prochains jours. Au récent camp d’entraînement, Tippett disait de lui qu’il constituait le facteur X pouvant décider de bien des enjeux au sein du groupe.

«Nous avions besoin de le voir lever son jeu d’un cran et d’assumer un rôle plus important. C’est une chose de le dire et c’en est une autre de le faire. Le facteur X, c’était de savoir s’il pouvait le faire. Il s’en va dans la bonne direction, a affirmé l’instructeur au quotidien Edmonton Sun. Il a pris des minutes en désavantage numérique, il se défend bien et son mouvement de rondelle est toujours à la hauteur. Donc, ses minutes grimpent en conséquence.»

Pourtant, dans les rangs juniors, le défenseur avait le mandat de produire au sein de l’attaque massive, mais présentement, c’est à court d’un homme que les Oilers lui font confiance. Avant l’affrontement de mercredi, il avait accumulé plus de 17 minutes en infériorité numérique.

«Il savait qu’il devait se concentrer sur son jeu défensif en général. Tout le monde sait qu’il peut bien déplacer le disque et tirer une tonne de fois, mais pour devenir un joueur de la Ligue nationale à temps plein, vous devez être capable de défendre», a souligné l’entraîneur.

Un apprentissage qui rapporte

La saison passée, Bouchard est demeuré dans l’entourage du club et n’a pas eu à jouer avec les Condors de Bakersfield, dans la Ligue américaine. Cependant, il a été limité à 14 rencontres avec Edmonton et aurait pu jouer davantage avec le club-école. Sauf que l’Ontarien ne regrette pas les leçons qu’il a reçues.

«Vous apprenez à quel point vous devez travailler fort à ce niveau. Cela m’a aidé à grandir comme personne et comme joueur, a-t-il précisé. Oui, c’est frustrant [de ne pas jouer]. Tout le monde veut être sur la glace, mais il faut regarder le côté positif. Vous apprenez chaque jour. Ma première année dans les juniors, ce fut pas mal le même scénario; je restais avec les gars sans jouer. C’était de la motivation supplémentaire pour la campagne suivante. Darnell m’a vraiment aidé. Il a vu quelque chose et me l’a signalé.»

«Il était dans chaque rencontre d’équipe quand nous parlions de corriger un aspect précis. Il n’avait peut-être rien à voir avec ce qui s’était déroulé sur la patinoire, mais il était assis en tant que jeune homme recevant son éducation quotidiennement, a renchéri Tippett. Puis, il a vu comment Darnell se prépare, s’entraîne et joue. Les gens n’y pensent possiblement pas, mais cela reste avec les jeunes. C’est ainsi que vous devenez un hockeyeur régulier.»