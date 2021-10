CH: peu de succès à San Jose

Déjà pris dans un bourbier dont il peine à s’extirper, les Canadiens de Montréal auront à résoudre jeudi une énigme à laquelle il n’a aucune réponse depuis plusieurs années : les Sharks de San Jose.

La formation californienne a le numéro du Tricolore, ayant remporté les 10 confrontations entre les deux clubs. La dernière victoire a été d’ailleurs sans équivoque : un gain de 5 à 0 devant une foule clairsemée au Centre Bell le 19 octobre. Toutefois, la domination des Requins face au Tricolore est particulièrement frappante sur ses eaux.

Effectivement, le dernier triomphe des Glorieux à San Jose remonte au 23 novembre 1999. Par la suite, ils ont subi la défaite à leurs 12 visites suivantes, se contentant d’un seul point au classement. La plus récente partie du Canadien sur la glace des Sharks s’est conclue par un échec de 5 à 2 le 7 mars 2019 dans un duel au cours duquel le gardien Antti Niemi avait particulièrement mal paru.

Et les choses ne se sont guère améliorées depuis, car le CH a une misèrable fiche de 1-6-0 depuis le début de la saison. De leur côté, les Sharks ont amassé huit points sur une possibilité de 12.

De lointains souvenirs

Pour revenir à ce soir du 23 novembre 1999, c’est José Théodore qui était devant la cage des vainqueurs. Il avait effectué 26 arrêts pour aider les siens à l’emporter 3 à 2 en prolongation. Le défenseur Craig Rivet avait inscrit le but décisif aux dépens de sa future organisation avec 1 min 20 s à écouler au temps supplémentaire, déjouant le vétéran Mike Vernon sur des aides de feu Sergei Zholtok et d’Eric Weinrich.

Dans les rangs du Tricolore, on retrouvait entre autres Mike Ribeiro, Shayne Corson, Francis Bouillon et Patrick Poulin, sans oublier Trevor Linden, Scott Lachance et l’obscur Miroslav Guren.

Du côté des favoris locaux, Vincent Damphousse avait affronté son ancienne formation. Un jeune Patrick Marleau avait été tenu en échec en pratiquement 17 minutes de jeu. Les ex-Nordiques Owen Nolan et Mike Ricci étaient également en uniforme, tout comme le futur Canadien Nicklas Sundstrom.

Cette saison-là, Alain Vigneault dirigeait la Sainte-Flanelle qui avait manqué les séries éliminatoires de peu avec 35 victoires et 83 points au total.