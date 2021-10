Un record pour le Revolution

Le Revolution de la Nouvelle-Angleterre est en feu et en battant les Rapids du Colorado 1 à 0, mercredi soir au Gillette Stadium, la troupe de Bruce Arena a établi un record de la Major League Soccer (MLS) pour le plus grand nombre de points en une saison.

Les «Revs» montrent une fiche de 22-4-7 bonne pour 73 points. La marque précédente appartenait au Los Angeles FC, qui avait atteint 72 points en 2019. La Nouvelle-Angleterre aura l’occasion de pousser le bouchon un peu plus loin, puisqu’il lui reste encore un match à disputer.

L’équipe du Massachusetts n’a toutefois jamais remporté de Coupe MLS, mais cela pourrait changer cette saison.

Tajon Buchanan a été le seul buteur face aux Rapids. L’international canadien s’est défait de la pression de ses deux couvreurs dans la zone de réparation avant de battre le gardien d’un tir bas, mais vif, à la 74e minute de jeu.

Le CF Montréal descend encore

Puisqu’il disputait la demi-finale du Championnat canadien mercredi soir, le CF Montréal était la seule formation de l’Association de l’Est à ne pas jouer. Le D.C. United en a profité pour reléguer le Bleu-Blanc-Noir au neuvième rang avec une victoire de 1 à 0 sur les Red Bulls de New York, au Audi Field.

Kevin Paredes a ouvert la marque à la neuvième minute et l’équipe locale n’a plus regardé derrière par la suite. Les Red Bulls auront essayé, avec 17 tirs, dont cinq cadrés, et 11 coups de pied de coin, mais l’expérimenté Bill Hamid a conservé son jeu blanc.

D.C. fait reculer le CF MTL -

En Géorgie, l’Atlanta United FC a aussi mis de la distance entre le CF Montréal et lui en battant 2 à 1 l’Inter Miami CF.

Luiz Araujo et Josef Martinez ont été les deux buteurs des vainqueurs, tandis que Gonzalo Higuain a assuré la réplique sur un tir de pénalité.

Atlanta occupe le sixième rang avec 46 points, deux devant le D.C. United et trois devant les Red Bulls et Montréal.

Victoire pour Atlanta United -

À Columbus, le Crew devait presque absolument l’emporter face à l’Orlando City SC pour rester dans la course aux éliminatoires. Lucas Zelarayan a inscrit un superbe filet pour permettre aux champions en titre de signer une victoire de 3 à 2.

À l’orée de la zone des buts, l’Argentin a laissé partir une frappe enroulée qui est allée se loger dans le coin supérieur droit du filet de Pedro Gallese, qui n’y pouvait rien. Il portait alors la marque à 3 à 1 en faveur du Crew.

Columbus (10e, 41 points) a deux matchs pour rattraper le retard, tandis qu’Orlando (cinquième, 47 points) devra surveiller ses arrières d’ici la fin de la campagne.