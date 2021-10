Un autre hommage à Jimmy Hayes

Les Bruins de Boston et les Panthers de la Floride rendront hommage à l’ancien joueur Jimmy Hayes, décédé dans des circonstances tragiques le 23 août dernier, lors de leur duel de samedi.

Des traces de fentanyl et de cocaïne avaient été découvertes pendant l’autopsie pratiquée sur le corps de l’athlète de 31 ans. Des proches ont par la suite révélé que Hayes avait eu des problèmes de consommation.

Ce sera le deuxième hommage en quelques semaines qui sera réservé à celui qui a passé sept saisons dans la Ligue nationale de hockey. Le 15 octobre, les Devils du New Jersey et les Blackhawks de Chicago ont honoré sa mémoire.

Hayes a passé deux saisons avec les Panthers et deux autres avec les Bruins. Les deux organisations observeront un moment de silence avant la rencontre et des maillots spéciaux avec les surnoms de Jimmy Hayes – «Haysey» et «Broadway» – seront portés par les joueurs à l’échauffement.

Ceux-ci seront ensuite mis à l’enchère et les profits seront remis à l’organisme de charité du choix de la famille Hayes.