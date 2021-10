Rien ne va plus chez le Canadien

Non, Shea Weber n’a pas dû être fier de la performance de ses coéquipiers, mardi soir, à Seattle. Complètement instables, ils ont offert au Kraken leur première victoire à domicile sur un plateau d’argent.

S’il s’était agi d’un accident de parcours, cette difficile soirée aurait été plus facile à avaler. Le problème, c’est que c’est la troisième fois que les Montréalais offrent une pitoyable opposition à l’adversaire. Trois fois en sept matchs contre des équipes que la majorité des observateurs ont placées en dehors du portrait des séries.

Ça va mal. Et comme ça se produit souvent quand les creux de vagues se prolongent, on commence à tourner les coins ronds, à tricher. On essaie les longues passes, on reste un peu en retrait en espérant que la rondelle sorte de son côté, on commence à jouer de façon un peu plus individuelle.

Un examen de conscience est inévitablement de mise.

«On doit se regarder dans le miroir individuellement et penser à la façon dont chacun de nous jouons. Quand on va recommencer à jouer en équipe, c’est là que les succès vont revenir», a d’ailleurs lancé Josh Anderson, dans les instants suivant cette amère défaite.

«Quand on se déplace en groupe de cinq, c’est là qu’on est à notre meilleur. Il faut être plus près les uns des autres, éviter les passes de 50 pieds, a, pour sa part, souligné Jeff Petry. Il ne faut pas laisser un gars aller dans une bagarre contre deux de leurs joueurs et espérer qu’il va sortir de là avec la rondelle.»

Manque de concentration

Parlant de récupération de rondelle, on constate match après match combien Carey Price manque à cette équipe. Et pas nécessairement en raison des arrêts qu’il réussit. Son agilité autour de son filet, en récupération de rondelle, a peut-être camouflé un problème important du Tricolore: la mobilité déficiente de ses défenseurs.

Sans Price pour relancer l’attaque, ceux-ci se retrouvent souvent le nez collé à la baie vitrée. Sans compter qu’ils doivent lutter plus souvent pour l’obtention de la rondelle. Ça finit par épuiser son homme.

Cela dit, ce n’est pas ce qui a coulé le bateau du Canadien, mardi soir. Ce sont plutôt les nombreux revirements en zone neutre et près de la ligne bleue du Kraken, même une fois à l’intérieur de son territoire. Bref des erreurs de concentration.

On peut se demander si tout cela ne découle pas d’un manque de préparation. Sans même qu’on lui ait posé la question, Anderson a assuré que ce n’était pas le cas.

«L’entraîneur met un plan de match sur pied chaque soir. On fait du vidéo, on connait les tendances de l’adversaire. Notre boulot, c’est de jouer et de l’exécuter. Présentement, on ne le fait pas.»

«Il faut travailler de la bonne façon à l’intérieur de notre système et de notre structure», a laissé tomber Petry, sur le même sujet.

De longs jours

Le Canadien souhaitait profiter de ce périple de quatre rencontres sur la côte ouest américaine pour replacer sa saison sur les rails. Avant de partir, les Montréalais avaient lessivé les Red Wings.

« Ç’a été les 10 jours les plus longs », avait lancé Ducharme, dans les minutes suivant cette éclatante victoire au Centre Bell, en faisant référence au faux départ de 0-5-0 de sa troupe.

« On ne veut pas retourner là. Personne ne veut revivre ce sentiment», avait-il ajouté du même souffle.

Ce qui s'est produit mardi soir laisse pourtant présager le pire. Surtout considérant que le Canadien n’a pas remporté la victoire à San Jose, où il affrontera les Sharks jeudi soir, depuis une génération (23 novembre 1999).

En fait, depuis longtemps, la Californie est loin d’être une terre accueillante pour le Tricolore vainqueur d’un seul de ses sept derniers matchs à Anaheim. En fait, il n’y a que Los Angeles qui lui a souri un peu (deux victoires à ses trois dernières présences).

Bref, si dans ce cas-ci le passé est garant de l’avenir, la saison du Canadien pourrait bien être terminée à l’Halloween. Le reste de la saison sera alors très longue. Plus interminable que 10 longs jours.