Josef Martinez le plus vendeur de la MLS

Le chandail de l’attaquant de l’Atlanta United Josef Martinez est le plus vendu en cette saison régulière 2021 de la Major League Soccer (MLS), a révélé la ligue, mercredi.

Celle-ci a présenté son top 25 des meilleurs vendeurs du site MLSstore.com pour l’année en cours. Ayant fait partie des cinq premiers à chaque campagne depuis son arrivée dans le circuit Garber en 2017, Martinez a décroché la tête pour une première fois.

Ses plus proches poursuivants sont dans l’ordre Raul Ruidiaz, des Sounders de Seattle, et Carlos Vela, du Los Angeles FC. Derrière eux, il y a la vedette du Galaxy de Los Angeles Javier «Chicharito» Hernandez et Nicolas Lodeiro, également des Sounders.

D’ailleurs, Seattle est la formation la plus représentée au sein du palmarès des 25 dossards les plus vendus, et ce, pour une troisième année consécutive. Outre Ruidiaz et Lodeiro, Cristian Roldan (sixième) et Fredy Montero (huitième) ont la cote chez les acheteurs.

Un total de 15 clubs ont au moins un joueur dans ce classement. Toutefois, le Canada y est totalement absent, que ce soit pour le lieu d’opérations des concessions ou l’origine des joueurs. Ainsi, personne chez le CF Montréal ne s’y trouve.

Les États-Unis comptent six athlètes dans le top 25, notamment Roldan, Sebastian Lletget (10e, Galaxy) et Chris Wondolowski (12e, Earthquakes de San Jose). L’Argentine et le Mexique en totalisent quatre et trois respectivement.