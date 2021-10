Même à 75 ans, Michel Bergeron n’a pas perdu la flamme. Les récentes contre-performances des Canadiens de Montréal le font bouillir.

L’ancien entraîneur des Nordiques a livré le fond de sa pensée, mercredi soir, lors de son segment Sans Filet à TVA Sports.

Aux yeux de Bergeron, Brendan Gallagher n’est pas dans de bonnes dispositions pour jouer au hockey à l’heure actuelle.

«Il semble découragé. Il n’a pas l’air d’être en forme, tant physiquement que mentalement. Il retourne au banc plié en deux. Il claque la porte. Il essaye de briser son bâton...»

Et Bergy n’en peut plus de voir Ducharme répartir le talent de son équipe sur deux unités en avantage numérique.

«Regarde les Bruins de Boston. On s’en fout du deuxième jeu de puissance! C’est le trio de Bergeron, Marchand et Pastrnak qui [mène la charge]. On est patients avec eux.»

