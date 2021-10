Comment Shea Weber a transformé les Canadiens

Tout est une question de perception, mais les commentaires de Jonathan Drouin comme quoi Shea Weber était dorénavant retraité laissent vraiment présager que le capitaine des Canadiens a joué son dernier match dans la Ligue nationale de hockey.

Mercredi, lors de l’émission «JiC», les journalistes Nicolas Cloutier et Anthony Martineau, à la fois réalistes et nostalgiques, ont choisi de révéler leur plus beau souvenir du no 6 dans l’uniforme du CH.

Voyez le segment complet en vidéo principale.

Cloutier, qui a été le premier à se prononcer, a mentionné avoir été majoritairement marqué par les premiers matchs de Weber avec le Tricolore.

«Comprendre Shea Weber, c’est revenir au début de sa première saison avec le CH. Il avait été mis à mal pendant l’été parce qu’il était lié au départ du chouchou, P.K. Subban. Mais là il arrive avec une équipe qui avait raté les séries et il la transforme. Avec son aura. Avec son attitude "we mean business", avec son style viril.

«L’équipe a commencé l’année 13-1-1. Weber avait 12 points et un différentiel de +17. Pourquoi je retiens ça? Parce que le CH actuel, qui a commencé l’année, est une équipe sans âme, une équipe facile à jouer contre. C’est la même équipe que l’on voyait... avant l’arrivée de Weber à Montréal.»

«L’une des performances les plus inspirantes...»

Martineau a ensuite enchaîné avec son souvenir, révélant d’entrée de jeu avoir été saisi d’une émotion en visionnant ledit moment en matinée.

«Je ne sais pas si c’est lié au manque de sommeil avec un petit garçon en bas âge à la maison, mais j’ai vraiment été touché en regardant les faits saillants du match no 4 de la série finale entre Montréal et Tampa Bay. Shea Weber y a livré l’une des performances les plus inspirantes que j’ai vu.

«Il est sorti en lion et on sait aujourd’hui qu’il a disputé ce match-là hypothéqué à fond la caisse sur le plan physique. Différentiel de +1, 31 présences, cinq tirs bloqués, mais surtout ses deux percutantes mises en échec sur Brayden Point. Wow! Il a carrément fait douter le banc du Lightning au grand complet avec ça. C’est à ce moment que je me suis dit qu’on était vraiment chanceux d’avoir ce gars-là à Montréal. Malgré certaines périodes creuses, il a toujours été un grand passionné.»

Crédit photo : AFP

Un problème d’implication

Pour Anthony Martineau, les joueurs de l’édition actuelle des Canadiens devraient, même en l’absence de Weber, calquer leur jeu sur celui préconisé par «l’homme montagne».

«On a un début de saison très difficile à Montréal, mais j’aurai toujours beaucoup de compassion pour les gars qui se donnent. Josh Anderson et Brendan Gallagher n’ont pas marqué jusqu’ici, mais je suis prêt à leur laisser le bénéfice du doute pour le moment. Pourquoi? Parce qu’ils ont toujours la pédale au plancher.

«Weber faisait la même chose quand il était là. Honnêtement, s’il a pu transmettre cet héritage-là à certains joueurs, ce sera déjà ça de gagné parce qu’il y a actuellement beaucoup trop de passagers chez le CH.»