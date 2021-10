Anthony Mantha encouragera sa sœur... à distance

En raison de l’horaire des Capitals de Washington, Anthony Mantha ne pourra assister aux premiers pas dans la Ligue américaine de hockey (LAH) de sa sœur Élizabeth, qui arbitra un premier match au niveau professionnel, vendredi.

C’est avec beaucoup de fierté que le cadet voit sa frangine gravir les échelons.

Dix arbitres et juges de lignes féminines feront leurs débuts cette saison dans le deuxième meilleur circuit en Amérique du Nord. L’expérience s’est bien déroulée pour Katie Guay le 17 octobre dernier, elle qui est devenue la première femme à arbitrer un tel duel.

Élizabeth Mantha amorcera ce nouveau chapitre à Laval, dans un match opposant le Rocket aux Americans de Rochester.

«Elle m’a dit qu’elle était stressée. Elle commence ce vendredi, alors on échangera des textos, a confié Anthony Mantha en conférence de presse, mercredi. Elle est excitée, je crois. Évidemment, ces 10 femmes sont là pour une raison. Ce serait super d’y assister.»

Bien entendu, puisque les «Caps» croiseront le fer avec les Coyotes de l’Arizona vendredi soir, l’ailier droit ne pourra être à Laval en personne. Élizabeth devrait toutefois compter sur amplement de soutien pour son baptême du feu.

«Je crois que 45 personnes vont aller à ce match pour la voir. J’ai demandé combien coûtaient les billets et on m’a dit 25 $. Ça s’accumule rapidement pour aller voir une arbitre. Ils ne seront pas là pour le match», a mentionné Mantha en riant.

L’athlète de 27 ans croit que sa sœur devra avoir une poigne de fer pour s’assurer qu’il n’y ait pas de débordements entre le Rocket et les Americans. Le Longueuillois, qui a disputé 132 matchs dans la LAH, sait mieux que quiconque à quoi devra s’attendre Élizabeth.

«Je lui ai dit qu’elle devrait être forte et plus futée que les gars sur la glace. Quand il nous passe une bulle et qu’on devient furieux pour un rien, elle doit être là pour y mettre fin», a conseillé Mantha.

Une première contre les Wings

Avant cette grande première pour sa sœur, Anthony a eu la sienne mercredi soir, puisqu’il devait affronter son ancien club, les Red Wings de Detroit, pour la première fois. Repêché au 20e rang par l’équipe du Michigan en 2013, Mantha n’avait jamais été échangé, peu importe le niveau, avant d’être troqué aux Capitals en avril 2021.

Le colosse de 6 pi et 5 po et 234 lb a qualifié cette nouvelle expérience «d’amusante» et de «spéciale», et a profité de l’occasion pour revoir d’anciens coéquipiers.

«J’ai été souper avec quelques amis hier [mardi]. Ce sera une expérience, c’est certain», a avoué Mantha, qui a passé du temps avec Dylan Larkin, Robby Fabbri et Michael Rasmussen.