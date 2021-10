Tous les éléments pour relancer votre pool de la NFL

Besoin de renouveau dans votre pool de la NFL? Vous avez plusieurs joueurs blessés? Déçu des athlètes que vous avez repêchés et fin prêt à les abandonner?

L’Agence QMI vous offre des solutions! Voici un élément par position à sélectionner au ballottage en vue de la huitième semaine d’activités du circuit Goodell :

Trevor Lawrence – Quart-arrière (Disponible dans 59 % des ligues Yahoo!)

Le tout premier choix du dernier repêchage de la NFL connaissait enfin du succès avant d’être en congé pour la septième semaine d’activités. Lawrence s’est d’ailleurs mis à courir avec les ballons et a récolté deux touchés au sol à ses trois dernières sorties. Il n’y a aucune raison que l’homme à la longue chevelure blonde ne connaisse pas de succès contre les Seahawks de Seattle dimanche prochain.

Brandon Bolden – Porteur de ballon (Disponible dans 94 % des ligues Yahoo!)

Bolden est le nouveau James White chez les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Cela signifie qu’il est la cible de choix lorsque Mac Jones fait une passe à l’un de ses porteurs de ballon. Contre les Jets la semaine dernière, il a attrapé six des sept passes envoyées dans sa direction pour des gains de 79 verges et un majeur. Connaissant les habitudes des «Pats», il ne serait pas surprenant que l’athlète de 31 ans continue d’être ciblé de la sorte.

Randall Cobb – Receveur de passes (Disponible dans 91 % des ligues Yahoo!)

Avec l’absence de Devante Adams et Allen Lazard en raison de la COVID-19, Cobb devrait être l’une des cibles favorites d’Aaron Rodgers jeudi, quand les Packers se mesureront aux Cardinals de l’Arizona. Il est donc une option intéressante pour cette semaine, mais devrait redevenir joueur autonome par la suite.

Cole Kmet – Ailier rapproché (Disponible dans 75 % des ligues Yahoo!)

Le joueur de première année a été celui qui a été visé le plus souvent chez les Bears de Chicago dimanche dernier, alors que le club de l’Illinois a été humilié par les Buccaneers de Tampa Bay. En l’absence de Jimmy Graham, Kmet aura de nouveau la chance de se faire valoir et de se faire un nom dans cette ligue.

Randy Bullock – botteur (Disponible dans 83 % des ligues Yahoo!)

Depuis le début de la saison, Bullock n’a raté que trois de ses tentatives de botté. Avec l’attaque des Titans du Tennessee qui fonctionne à plein régime, il aura la chance de mettre plusieurs autres points au tableau d’ici la fin de la saison.

Bengals – défensive (Disponible dans 78 % des ligues Yahoo!)

Après avoir fait la vie dure à Lamar Jackson et les Ravens de Baltimore, la défensive des Bengals de Cincinnati n’a aucune raison de ne pas faire des ravages contre les faibles Jets de New York. De plus, l’équipe de la Grosse Pomme devra se débrouiller sans le quart-arrière Zach Wilson.