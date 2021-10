Formule E: des tests secrets pour la prochaine génération

Un peu plus d’un an avant son introduction, la troisième génération de monoplace (Gen3) de Formule E a secrètement été testée pour la première fois dans le nord de la France récemment, selon ce qu’a rapporté le site The Race mardi.

Les constructeurs de châssis Spark Racing Technology et de batteries Williams Advanced Engineering ont ainsi mis à l’essai pour la première fois sur la piste cette voiture de course qui sera homologué pour la saison 2022-2023. Elle sera rechargeable, plus légère et plus puissante.

Sans confirmer la tenue de ses tests, le directeur de la Formule E au sein de la Fédération internationale de l’automobile (FIA), Frédéric Bertrand, a indiqué que le développement du bolide allait bon train et selon les échéanciers établis.

«Nous avons deux groupes de travail qui se réunissent régulièrement avec les constructeurs afin qu'ils comprennent où nous allons et qu'ils obtiennent toutes les informations pour garantir de leur côté qu’ils peuvent développer les groupes motopropulseurs en parallèle avec le reste de la voiture», a-t-il expliqué.

D’ici l’arrivée de la Gen3, la deuxième génération, pour sa part, fera ses adieux avec un dernier tour du monde en 2022. La prochaine saison comptera en effet 16 courses réparties au cours de 12 événements, avec notamment le tout premier ePrix de Vancouver, le 2 juillet.

Toutes les courses seront diffusées sur les ondes de la chaîne TVA Sports.