Zach Wilson à l’infirmerie

La saison de misère des Jets de New York s’est poursuivie avec une bien mauvaise nouvelle: le quart-arrière Zach Wilson sera absent pour une période de deux à quatre semaines.

C’est ce qu’a appris le réseau ESPN, lundi.

La veille, le deuxième choix au total du dernier repêchage de la NFL a subi une blessure au ligament croisé postérieur de son genou droit. Il s’est fait cette blessure dans un humiliant revers de 54 à 13 contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Les Jets et leur jeune pivot connaissent une saison 2021 très difficile, eux qui n’ont engrangé qu’une seule victoire en six sorties. Wilson est à égalité avec Patrick Mahomes pour le plus grand nombre d’interceptions lancées avec neuf. Il a aussi réussi seulement quatre passes de touché et il a le troisième pire taux de réussite pour les passes complétées parmi les pivots du circuit Goodell avec 57,5 %.

C’est Mike White qui devrait être derrière le centre des Jets en l’absence de Wilson. L’athlète de 26 ans l’a d’ailleurs remplacé quand il s’est blessé contre les «Pats». White a complété 20 de ses 32 passes tentées pour des gains de 202 verges et un majeur. Il a aussi été victime de deux interceptions.

Dimanche prochain, la formation de la Grosse Pomme recevra la visite des Bengals de Cincinnati au MetLife Stadium.