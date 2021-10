Shea Weber: une saga critiquée sans retenue

La présence de Shea Weber à Seattle avec ses coéquipiers des Canadiens laisse peu de gens indifférents.

Si certains sont heureux et croient que la visite du capitaine fera du bien aux troupes, d’autres sont plutôt d’avis que son statut nébuleux représente une distraction pour l’équipe et se doit d’être précisé plus tôt que tard.

À l’heure actuelle, l’information véhiculée dans le cas du défenseur est qu’il est blessé «à long terme et qu’un retour cette saison n’est pas dans les plans». Depuis la fin de l’été, on entend toutefois un peu partout que la carrière de Weber pourrait carrément être terminée.

«Ce ne serait pas devenu une distraction, par hasard?», a lancé un Dave Morissette aussi intense qu’inspiré, lundi, à l’occasion de l’émission «L’après-match LNH».

Interpellé par la question de son homologue, l’analyste Maxim Lapierre y est allé de cette réponse.

«Je ne pense pas qu’il soit nuisible en étant à Seattle. Ça reste un ami des gars. Mais s’il est à la retraite parce qu’il est trop hypothéqué, oui, en effet, ça prend un autre capitaine.»

«Mais s’il se retire vraiment et qu'il le sait, pourquoi le cacher?», de rétorquer Morissette

Éric Fichaud a alors offert sa théorie.

«S’il prend sa retraite, c’est Nashville qui va être obligé de payer. Je pense que Weber, par respect pour son ancienne organisation, ne veut pas leur faire ça.»

La réponse n’a pas manqué de piquer Dave Morissette au vif.

«Donc, on fait souffrir le CH pour ça!»

Un point d’interrogation dans le vestiaire

Maxim Lapierre, bien qu’heureux de la présence de Weber à Seattle, a également souligné son désarroi devant les nombreuses zones grises entourant le futur de «l’homme Montagne.»

«Ce que je n’aime pas, c’est qu’il y a un point d’interrogation dans le vestiaire. Les gars se demandent s’il va revenir ou non. Et si les joueurs sont au courant que c’est la fin pour lui, ils se demandent pourquoi un autre capitaine n’est pas nommé. Si Weber veut rester dans l’organisation sans jouer, c’est correct. Mais ça, ça s’appelle un entraîneur adjoint. Donnons-lui un rôle, mais pas celui de capitaine s’il ne fait plus partie de l’équipe.»

Fichaud a alors relancé la discussion illico presto.

«Tant que sa retraite n’est pas officialisée, tu ne veux pas être celui qu’on nomme capitaine. Le joueur à qui ça arrive se sentirait beaucoup trop mal....»

Pour Dave Morissette, il importe au contraire de nommer un capitaine au plus vite. Le leadership, avance l’animateur, manque cruellement aux Canadiens en ce début de saison et on doit rapidement identifier un nouveau meneur.

«Sérieusement, les gars, c’est un gros cliché de dire qu’un joueur n’a pas besoin du titre de capitaine pour être un leader. Si on veut réellement passer à autre chose, ça doit être la prochaine étape.»

Voyez la suite (plutôt musclée) de cette discussion dans la vidéo ci-dessus.