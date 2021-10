Série mondiale: un père affrontera... son fils

Brian Snitker et son fils, Troy, ne s’inviteront probablement pas à souper pour les 10 prochains jours, puisque le premier est le gérant des Braves d’Atlanta et que le second est un entraîneur des frappeurs pour les Astros de Houston, mais les deux hommes ne pourraient pas être plus heureux de partager le terrain pour un moment aussi grandiose que la Série mondiale 2021 du baseball majeur.

«Ce n’est même pas quelque chose auquel on rêvait quand j’étais jeune, a admis le fils, en conférence de presse, lundi. Le simple fait d’être dans le baseball majeur au même moment est quelque chose de spécial, mais c’est quelque chose de plus gros que nos rêves les plus fous que d’être à ce stade-ci et d’être opposés l’un à l’autre.»

Troy a d’ailleurs été élogieux à l’endroit de son père, de qui il a appris plusieurs choses qui lui sont encore utiles aujourd’hui.

«Son éthique de travail est ce que j’ai appris de lui, c’est une chose que j’ai pu observer depuis que je suis jeune. Il est très constant, il travaille dur, il est toujours le même à chaque jour. J’ai pu le voir en action durant plusieurs années, il est toujours le même homme et il a plusieurs belles qualités, peu importe s’il perd ou s’il gagne, il a toujours la même mentalité.»

«Ça va être un beau moment, avait pour sa part indiqué le paternel, après la victoire des siens lors du sixième match de leur série de championnat dans la Ligue nationale, éliminant du même coup les Dodgers de Los Angeles. Je suis tellement fier de lui et de tout ce qu’il a accompli durant sa carrière. C’est ce genre de chose qui se produit très rarement, même jamais.»

Une famille déchirée

Comme à chaque fois que deux membres d’une même famille sont opposés durant un événement sportif, c’est le reste de la famille qui en paie le prix et qui doit choisir quel parti encouragé.

Dans ce cas-ci, la famille Snitker pourrait bien arriver au Minute Maid Park, pour le premier match de la série mardi, avec un accoutrement qui laissera sans doute plusieurs partisans confus.

«Je dois aller chercher deux chandails, je crois qu’ils préparent quelque chose. Je ne sais pas s’ils planifient de faire moitié-moitié. Je sais que mes gars vont porter [des vêtements] des deux équipes. Peut-être un chandail des Braves et une casquette des Astros», a lancé le fils, bien amusé.

Les deux premiers matchs de la série seront joués à Houston, avant de se diriger à Atlanta, pour une séquence de trois matchs. Des possibles sixième et septième matchs seraient disputés au Texas.