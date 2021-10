Les absences font mal aux Golden Knights

En date de lundi matin, les Golden Knights de Vegas occupaient la cave de la section Pacifique et ils espèrent que leurs attaquants de premier plan Mark Stone et Max Pacioretty reviendront plus tôt que tard.

Cependant, dans le cas du second, le tout s’annonce mal, car selon le site spécialisé CapFriendly, le nom de l’ancien joueur du Canadien de Montréal a été officiellement placé sur la liste des éclopés à long terme. Cette décision signifie automatiquement une absence minimale de 10 matchs et de 24 jours pour le hockeyeur concerné. Mais déjà, le réseau Sportsnet avait rapporté le 16 octobre que le numéro 67, blessé au bas du corps, allait manquer six semaines de jeu.

Pour les Chevaliers dorés, voilà une bien mauvaise nouvelle, eux qui se retrouvent à un endroit au classement qu’ils ont peu connu depuis leur première saison dans la Ligue nationale (LNH) en 2017-2018. Ayant baissé pavillon 2 à 0 devant les Islanders de New York, dimanche, ils ont encaissé quatre revers consécutifs, incluant les trois plus récents à domicile.

Même s’ils disputeront leurs deux prochains affrontements à l’extérieur, les Knights ne veulent pas céder à la panique. Ayant décoché 42 tirs sans déjouer le gardien Ilya Sorokin, dimanche, ils estiment avoir les outils requis pour rebondir.

«Nous sommes des joueurs de la LNH et une très bonne organisation, a commenté au site NHL.com le gardien Robin Lehner. Évidemment, c’est triste de perdre. Personne n’aime cela. Mais vous savez quoi? C’est un peu d’adversité que cette équipe n’a toujours pas traversée. Les bonnes formations peuvent s’en sortir.»

Aux autres de faire leurs preuves

Comme le disent la plupart des entraîneurs quand ils sont interrogés sur les solutions pouvant pallier l’absence de joueurs importants, le pilote des Knights, Peter DeBoer, a insisté sur la contribution attendue des autres membres de son effectif. Chacun doit contribuer pour mener son club à bon port.

«C’est ça qui est ça. Ce n’est pas facile, mais il faut regarder le bon côté des choses. Et ce bon côté, c’est qu’il y a une opportunité pour des gars d’assumer des rôles qu’ils n’ont pas joués auparavant. Pour des jeunes hommes, ce sont des occasions de se créer une place et pour nous, c’est le moment de réellement tester la profondeur de l’organisation.»

Cet examen se poursuivra de manière intensive quand l’équipe de Vegas visitera l’Avalanche du Colorado, mardi, dans une reprise de la série de deuxième tour remportée par les Knights.