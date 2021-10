Le CH veut imiter... les Maple Leafs?!

Les Canadiens souhaiteraient eux aussi, à l’image de ce qu’ont fait les Maple Leafs il y a quelques semaines, offrir un accès privilégié aux amateurs par le biais d’un documentaire.

C’est du moins ce qu’a récemment rapporté Jeff Marek lors du podcast «32 Thoughts» de Sportsnet.

Cet été, l'organisation torontoise s’est dévoilée comme jamais à l’occasion d’«All or Nothing», un documentaire dont l’objectif premier était d’amener les gens à entrer dans les coulisses des dernières séries éliminatoires disputées par le club.

Chapeauté par Amazon, le projet a fort probablement ciblé la formation de la Ville Reine en raison de son grand talent et du fait que plusieurs croyaient qu’elle atteindrait la finale de la Coupe Stanley. Mais on connait tous le dénouement du dernier tournoi printanier des Leafs : une élimination en sept matchs contre les Canadiens dès le premier tour et ce, malgré une avance de 3-1 (et donc trois chances d’en finir).

D’abord emballés par l’idée du documentaire, on peut facilement comprendre que le projet ait finalement été beaucoup moins plaisant qu’anticipé pour les joueurs torontois.

Plusieurs mois ont passé depuis cette surprenante série entre Montréal et Toronto et à l’heure actuelle, le CH, aussi bon a-t-il été cet été, n’a vraiment pas de quoi pavoiser cette saison : en six matchs, les hommes de Dominique Ducharme n’ont jusqu’ici remporté qu’un petit match.

C’est un peu la raison pour laquelle la nouvelle rapportée en début d’article est plutôt surprenante. Les dirigeants de la Sainte-Flanelle souhaitent-ils vraiment ouvrir les portes du vestiaire au grand public en cette période où les victoires sont font aussi rares que la neige en juillet? Quel en serait le véritable avantage pour le club?

On risque d’avoir des réponses à ces questions plus tôt que tard.