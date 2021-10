«Je vais m'en rappeler toute ma vie» - Jérémy Lauzon

Jérémy Lauzon n'est pas près d'oublier les émotions qu'il a pu vivre, samedi, lors du tout premier match de l'histoire du Kraken à Seattle.

L'ancien des Bruins a fait cette déclaration, lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, lundi.

«C'était incroyable! Les fans étaient au rendez-vous! L'ambiance était incroyable et l'aréna est superbe. Je vais m'en rappeler toute ma vie.»

Les débuts du Québécois dans son nouvel uniforme se passent bien. Son entraîneur, Dave Hakstol, lui fait confiance et l'utilise de façon à maximiser son potentiel.

«On me demande de jouer dans mes forces. Je suis un défenseur à caractère plus défensif qui joue de façon assez solide. Je veux apporter mon niveau physique pour aider l'équipe à gagner à chaque match. Notre but est de faire les séries. On veut être une équipe difficile à jouer contre.»

Lauzon est également revenu sur le repêchage d'expansion, lui qui n'a été aucunement surpris de quitter les Bruins.

«C'est certain qu'au début, c'était un choc, même si je m'en attendais un peu. J'avais l'organisation de Boston à coeur, ce sont eux qui m'ont repêché et qui m'ont donné ma première chance dans la LNH. Mais j'étais super excité de pouvoir commencer quelque chose de nouveau à Seattle.»

Sur le plan personnel, le défenseur s'adapte merveilleusement bien à sa nouvelle ville et file le parfait bonheur à Seattle.

«C'est une super belle ville. Moi et ma conjointe, on adore notre vie ici. Nous venons de l'Abitibi et nous étions habitués à une température plus froide. Il y a plusieurs activités de plein air, on adore ça.»

Voyez l'entrevue dans la vidéo ci-dessus.