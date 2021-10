Hockey féminin : les Canadiennes dominantes contre les Américaines

Pour la deuxième fois en autant de matchs en sol américain, l’équipe canadienne de hockey féminin a défait ses ennemies jurées, les Américaines. Les représentantes de l’unifolié l’ont emporté 3 à 2, lundi à Hartford, au Connecticut.

Les Canadiennes ont ainsi une avance de 2 à 0 dans la Série de la rivalité, qui compte neuf match entre les deux équipes et qui les mènera vers les Jeux olympiques de Beijing en 2022.

Sarah Fillier a procuré la victoire aux siennes. Elle a profité d’un avantage numérique pour compléter un jeu de Brianne Jenner et Marie-Philip Poulin, alors qu’il restait moins de quatre minutes à la troisième période.

Fillier avait aussi touché la cible, un peu plus de quatre minutes après la mise au jeu initiale. Elle a ainsi porté son compteur à trois filets en deux matchs durant cette série.

Victoria Bach a aussi contribué à un excellent début de match des Canadiennes. À peine 36 secondes après le début du match, l’athlète de 25 ans a déjoué la gardienne américaine Nicole Hensley, qui a réussi 17 arrêts seulement dans la défaite, d’un tir vif et précis, dans la lucarne. Poulin s’est aussi faite complice de ce filet.

À l’autre bout de la patinoire, Ann-Renée Desbiens a repoussé 18 des 20 rondelles envoyées dans sa direction pour signer le gain. Elle a cédé une première fois devant Cayla Barnes lors de l’engagement initial, alors que les Américaines jouaient avec l’avantage d’une patineuse.

Amanda Kessel a inscrit l’autre filet des favorites de la foule.

Les deux prochains duels de la série auront lieu en Ontario, plus précisément à Kingston et Ottawa, le 21 et le 23 novembre.