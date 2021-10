CH: encore beaucoup de travail à faire

Après la première victoire de la saison du Canadien de Montréal, l’entraîneur-chef Dominique Ducharme a, sans surprise, opté pour la stabilité afin d'amorcer le premier périple dans l’Ouest de l’équipe.

Ainsi, après avoir réussi un tour du chapeau dans la victoire de 6 à 1 contre les Red Wings de Detroit, samedi au Centre Bell, le Québécois Mathieu Perreault évoluait toujours au centre de Tyler Toffoli et de Cole Caufield lors de la séance d’entraînement, lundi à Seattle, à la veille du premier duel du Tricolore contre le Kraken.

Ducharme a apprécié le dynamisme de son attaque au cours de la dernière rencontre. Il avait toutefois un message pour ses protégés, lundi: il ne faut pas mettre le frein dans les efforts simplement parce que la séquence de cinq défaites est terminée.

«On a enlevé de la pression [avec cette première victoire], et là, on veut bâtir là-dessus parce qu’on veut être encore meilleurs, a lancé le pilote en vidéoconférence. Cette victoire a fait du bien, mais en même temps, on sait qu’il reste du travail à faire. On veut avoir un bon voyage, on a un bon groupe avec des gars qui veulent bien faire et avoir du succès. [...] On travaille tous les jours pour être meilleurs.»

Retenir la leçon

Maintenant installé au sein d’une unité avec Nick Suzuki et Mike Hoffman, Brendan Gallagher a nécessairement vécu plusieurs séquences de défaites depuis le début de sa carrière. Il estime que l’important, dans ces situations, est de retenir la leçon et les solutions qui permettent de s’en sortir.

«Je pense que nous devons regarder la saison dans son ensemble. Évidemment, commencer la saison avec une série de défaites, c’est dur, mais vous vous en sortez et vous voyez des sourires sur la patinoire, a-t-il expliqué. Vous comprenez le travail qu’il faut pour se rendre là et vous ne voulez pas retomber dans ce trou.»

Ainsi, il souhaite que ses coéquipiers, comme lui, retiennent ce qui a fait la différence contre les Red Wings tout en travaillant sur les aspects qui font encore défaut.

«Nous devons continuer à être meilleurs. Nous avons fait de bonnes choses, mais d’autres doivent être améliorées. C’est la mentalité que nous avions avant le dernier match et ça continue ici, contre une équipe qui va travailler incroyablement fort.»

En bref

Ayant disputé son premier match dans l’uniforme bleu, blanc et rouge, samedi, l’arrière finlandais Sami Niku alternait pour sa part avec Brett Kulak et Chris Wideman au sein de la troisième paire défensive.

Après ce passage dans l’État de Washington, le CH se rendra en Californie pour y affronter successivement les Sharks de San Jose, les Kings de Los Angeles et les Ducks d’Anaheim.