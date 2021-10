Cartes de hockey: entente prolongée pour Upper Deck

La Ligue nationale de hockey (LNH) et l’Association des joueurs (AJLNH) ont confirmé lundi avoir prolongé leur entente pour plusieurs années avec la compagnie Upper Deck quant à la production exclusive de leurs cartes de hockey physiques.

De plus, le contrat prévoit une offre de cartes virtuelles (en anglais, les «Non-Fungible Token Trading Cards») basées sur des représentations du corps physique des athlètes.

«Upper Deck continue de constituer un pilier pour les partisans enthousiastes de hockey. L’entreprise a un passé montrant ses succès et propose une vaste gamme de cartes et d’autres produits de collection pouvant attirer les amateurs, actuels et nouveaux, tout comme les collectionneurs de tous les âges, a déclaré le chef responsable de la marque de la LNH et vice-président exécutif senior, Brian Jennings, par voie de communiqué. En tant que leader sur le front de l’innovation, nous sommes heureux de poursuivre le travail aux côtés d’Upper Deck et de l’AJLNH pour continuer de repousser les limites en termes d’expérience de collection, tout en proposant aux partisans de la LNH l’offre la plus dynamique et la plus robuste, allant de la haute qualité des cartes physiques à l’expansion de la plateforme e-Pack et l’arrivée des cartes NFT.»

Pour sa part, le grand patron du syndicat des joueurs, Donald Fehr, s’estime également satisfait de la prolongation de cette association.

«Tout au long de notre relation, Upper Deck a prouvé son fort engagement à l’égard de la LNH et de ses amateurs. Ils ont sans cesse présenté des produits exceptionnels au cours des 19 derniers mois malgré les difficultés découlant de la pandémie», a-t-il expliqué.

À propos de la plateforme e-Pack évoquée par les dirigeants concernés. Upper Deck procédera au lancement d’Evolution l’hiver prochain. Elle permettra aux gens de partout dans le monde d’acquérir et d’échanger des cartes NFT.

Upper Deck possède un permis de production et de distribution de cartes LNH depuis la saison 1990-1991.