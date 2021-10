Une médaille au «photo-finish» pour Pascal Dion

Le Québécois Pascal Dion a décroché la médaille de bronze au 1000 m en vertu d’une avance d’un millième de seconde, dimanche à la Coupe du monde de patinage courte piste de Pékin.

Le «photo-finish» a en effet été nécessaire pour départager le représentant de l’unifolié du Japonais Kazuki Yoshinaga. Dion a été chronométré à 1 min 26,621 s.

Optant pour la même stratégie que lors des rondes précédentes, Dion a amorcé la course en force. S’il a finalement été devancé par le Sud-Coréen Hwang Daeheon (1:26,020) et le Russe Semen Elistratov (1:26,387), il a malgré tout réussi son premier podium dans une épreuve individuelle depuis la saison 2016-2017.

Dans d’autres courses, Kim Boutin a terminé cinquième de la finale B du 1000 m. Le relais féminin et le relais mixte ont aussi accédé à la finale B, terminant en deuxième et troisième places de la course, respectivement.