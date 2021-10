Succès collectif chez les Oilers

Avec respectivement 13 et 11 points en cinq matchs, les attaquants Connor McDavid et Leon Draisaitl sont évidemment au cœur des présents succès des Oilers d’Edmonton, mais d’autres joueurs ont leur mot à dire, dont le gardien finlandais Mikko Koskinen.

«Ç’a été un 24 heures fantastique, nous avons obtenu ce que nous voulions, quatre points au classement, et je pense que nous avons démontré beaucoup de caractère», a commenté Koskinen, vendredi soir, après une victoire de 5 à 3 des Oilers face aux Golden Knights, à Las Vegas.

La veille, le Finlandais était également devant le filet des Oilers dans un gain contre les Coyotes, en Arizona. Comblant l'absence de Mike Smith, il présente actuellement une fiche immaculée de trois victoires et une moyenne de buts alloués de 2,03.

«Ce n’est pas trop pire, a qualifié Koskinen, cité sur le site web de son équipe, à propos des deux départs en autant de soirs à l’étranger. Nous sommes arrivés à Las Vegas assez tôt et on a eu beaucoup de temps pour dormir vendredi. Je pense que la chose la plus importante, c’est le sommeil, quand tu joues deux matchs consécutifs comme ça. Il semble que tout le monde ait suffisamment dormi pour aller obtenir la victoire.»

Avec ces deux autres gains, les Oilers sont maintenant invaincus en cinq rencontres.

Hyman surprend

Si McDavid domine l’équipe avec six buts, le nouveau joueur des Oilers Zach Hyman, anciennement des Maple Leafs de Toronto, a déjà touché la cible cinq fois. Il complète parfaitement un trio avec McDavid et Jesse Puljujarvi.

«C’est énorme ce qu’il fait pour nous, a ainsi vanté le vétéran Zack Kassian au sujet de Hyman. Il travaille tellement fort que c’est contagieux. Il travaille aussi intelligemment, en étant toujours le premier sur la rondelle. C’est un compétiteur.»

Hyman a marqué deux fois contre les Coyotes, jeudi, avant de réussir un autre doublé, vendredi, face aux Golden Knights.

L’effort de tous

Dans le cas de l’entraîneur-chef Dave Tippett, il est évidemment heureux du début de saison de ses joueurs.

«Ces deux matchs-là étaient importants pour nous afin de bâtir une chimie, a-t-il mentionné. Je voulais donc m’assurer que tout le monde allait jouer.»

Ainsi, trois joueurs ayant été laissés de côté en Arizona, soit Colton Sceviour, Tyler Benson et Kris Russell, ont aussi pu contribuer aux succès des Oilers, le lendemain, à Vegas. L’attaquant Kyle Turris, entre autres, a pour sa part raté le match contre les Golden Knights.

«Nous avons vraiment un bon groupe, où les joueurs se soucient l’un de l’autre. Ils travaillent fort et on ne veut exclure personne. Donc ces gars-là ont sauté sur la patinoire et ont tous fait un très bon travail.»