Même diminués, les Penguins sont intraitables

Amputés de leurs trois premiers joueurs de centre, les Penguins de Pittsburgh n’ont pas reculé devant les Maple Leafs de Toronto, l’emportant 7 à 1, samedi soir au PPG Paints Arena.

Avec Sidney Crosby et Evgeni Malkin blessés et Jeff Carter sur la liste des absents en raison de la COVID-19, il incombait aux plus jeunes éléments de l’organisation de montrer de quel bois ils se chauffent. Ajoutez à cela l’absence du défenseur Kristopher Letang, et l’entraîneur Mike Sullivan se retrouvait avec un sacré casse-tête entre les mains.

Habituellement employé à l’aile gauche, Drew O’Connor a dû prendre le rôle de pivot du deuxième trio. Sullivan pourrait penser sérieusement à laisser le jeune homme de 23 ans au centre, lui qui a produit deux buts.

Au centre de la première unité, Evan Rodrigues a marqué en avantage numérique et a fourni une mention d’aide.

La vedette offensive de cette rencontre a toutefois été le défenseur Marcus Pettersson, qui a marqué en fin de deuxième engagement et qui a aussi récolté trois passes. Mike Matheson, Jason Zucker et le bon vieux Brian Boyle ont également touché la cible.

Une grande partie du succès des Penguins est attribuable à la tenue du gardien Tristan Jarry, qui a eu une frousse cette semaine lorsque son dépistage de routine à la COVID-19 a montré un faux test positif. Il a finalement bloqué 28 rondelles, ne cédant que devant Jason Spezza.

Un autre point pour «KK»

À Columbus, les Hurricanes de la Caroline n’ont eu aucun mal à se défaire des Blue Jackets par la marque de 5 à 1.

L’ancien du Canadien de Montréal Jesperi Kotkaniemi a notamment récolté une mention d’aide sur le filet d’assurance inscrit par Jordan Staal en fin de deuxième période. Le Finlandais avait inscrit son premier point avec les «Canes» jeudi, contre le CH.

Les visiteurs ont profité de l’indiscipline des Jackets pour frapper trois fois avec l’avantage numérique. Outre Staal, Vincent Trocheck et Sebastian Aho ont marqué avec un homme en plus.

Trocheck a ajouté un deuxième but et un troisième point en toute fin de rencontre.

Jesper Fast avait ouvert le pointage à 7 min 11 s de la mise en jeu initiale, tandis que le capitaine Boone Jenner a été le seul buteur des Jackets.

Le Wild toujours indompté

À Saint Paul, Ryan Hartman a joué les héros alors qu’il ne restait que 13 secondes à la prolongation pour permettre au Wild du Minnesota de battre les Ducks d’Anaheim 4 à 3, et de rester invaincu cette saison.

Après quatre rencontres, le Wild n’a toujours pas subi de revers. Toutes ses victoires ont été acquises avec une priorité d’un but seulement.

Avant Hartman, Brandon Duhaime avait marqué son premier dans la Ligue nationale en première période, rapidement suivi par une réussite du capitaine Jared Spurgeon. Jon Merrill, qui a effectué un bref passage avec le Tricolore l’an dernier, avait inscrit le filet égalisateur en milieu de deuxième.

Chez les Ducks, Rickard Rakell y est allé d’un doublé. Dans la défaite, John Gibson s’est dressé devant 32 lancers.