Les Tiger-Cats guettent le premier rang dans l’Est

Les Tiger-Cats de Hamilton ont infligé une véritable correction de 38 à 3 au Rouge et Noir d’Ottawa, samedi au Tim Hortons Field.

Avec ce gain, la formation ontarienne (5-5) maintient les Argonauts de Toronto et les Alouettes de Montréal, qui possèdent chacun une fiche de 6-4, dans leur mire, pour le premier rang de la Division Est de la Ligue canadienne de football.

Dans le duel du jour, le quart-arrière Jeremiah Masoli a complètement déjoué la défensive du Rouge et Noir, en complétant 25 de ses 28 relais pour 320 verges de gains, en plus de réussir deux passes de touché. Pour sa part, le pivot Dane Evans n’a peut-être réussi qu’un de ses trois relais pour les favoris de la foule, lui qui occupe un rôle de second violon à Masoli, mais il a tout de même franchi la ligne des buts adverses avec le ballon en main à deux reprises.

La défensive des Tiger-Cats a aussi fait la vie dure aux deux quarts-arrière des visiteurs. Caleb Evans a complété 12 de ses 15 tentatives de passes, pour 138 verges, lui qui a été victime de deux interceptions. En remplacement à Evans, Devlin Hodges n’a complété que 50 % de ses 16 relais, lui qui a aussi vu l’une de ses remises être interceptée.