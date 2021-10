Doncic fait payer les Raptors

Le joueur des Mavericks de Dallas Luka Doncic a inscrit 27 points contre les Raptors, aidant les siens à l’emporter 103 à 95, samedi à Toronto.

Le joueur vedette de la formation texane était à un rebond d’un triple-double, lui qui en a obtenu neuf, tout en ajoutant 12 passes décisives. Il a ainsi empêché les Raptors de savourer un premier gain devant leurs partisans cette saison.

Doncic a été aidé par les 25 points de Tim Hardaway fils, ainsi que le double-double de 18 points et 10 rebonds de Kristaps Porzingis.

Du côté des hommes de Nick Nurse, OG Anunoby et Fred VanVleet ont été les plus productifs, respectivement avec 23 et 20 points.

Pour leur part, les Québécois Khem Birch et Chris Boucher ont respectivement passé plus de 17 et huit minutes sur le parquet. Le premier a obtenu quatre points, trois rebonds et deux passes décisives, tandis que le second a amassé deux rebonds et une passe décisive. Ce dernier s’est toutefois illustré en défensive, avec un vol de balle et deux tirs bloqués.