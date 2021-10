À VOIR: message émouvant de Guy Lafleur à Mike Bossy

Mike Bossy peut ajouter le nom de Guy Lafleur à la longue liste de gens qui le supportent dans son combat contre le cancer du poumon.

La légende des Canadiens, qui lutte également contre la maladie, a livré un beau message d'espoir à son ami.

«Bonjour Mike, j'ai appris que tu étais atteint d'un cancer. Ça m'a fait vraiment de la peine d'apprendre cette nouvelle. On a eu des épreuves, dans notre vie, chacun de nous. Je crois que celle-là est la plus grande, mais nous allons tout faire pour la vaincre comme si c'était une finale de la Coupe Stanley. Lâche pas Mike, je suis avec toi et je pense à toi. De tout coeur, je te souhaite un prompt rétablissement.»

Voyez le message de Guy Lafleur dans la vidéo ci-dessus.