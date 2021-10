À TVA SPORTS | Canadiens – Red Wings

Les Canadiens de Montréal (0-5-0) tentent de freiner leur vilaine séquence de cinq revers consécutif face aux Red Wings de Détroit (2-1-1), samedi soir au Centre Bell.

Le duel est présenté sur les ondes de TVA Sports et au TVA Sports direct.

Nous sommes en troisième période. La marque est de 5-1 en faveur des Canadiens.

SOMMAIRE

TROISIÈME PÉRIODE

00:00 - Début de la période.

DEUXIÈME PÉRIODE

Avantages numériques

Canadiens de Montréal: 0/0

Red Wings de Détroit: 0/2

Tirs au but

Canadiens de Montréal: 13

Red Wings de Détroit: 14

20:00 - Fin de la période.

19:27 - Christian Dvorak est puni pour avoir commis de l'obstruction sur Robby Fabbri qui se trouvait fin seul aux abords du filet. Une bonne pénalité dans les circonstances.

19:20 - Dylan Larkin tente le «spin-o-rama» face au défenseur Ben Chiarot et décoche un tir du revers, mais en vain.

17:00 - Cole Caufield sert une superbe passe lobée à Tyler Toffoli qui manoeuvre bien devant Alexander Nedeljkovic, mais il est incapable d'enfiler l'aiguille.

16:00 - Mathieu Perreault se défait de ses opposants et passe près d'inscrire un troisième but.

10:02 - Le gardien Alexander Nedeljkovic fait son entrée dans le match.

10:01 - BUT Mathieu Perreault est bien placé dans l'enclave et redirige la passe de Tyler Toffoli et inscrit son deuxième de la rencontre. Ce but chasse Thomas Greiss de la rencontre.

BUT PERREAULT 5-1 -

07:45 - BUT Mathieu Perreault décoche un puissant tir des poignets et marque son premier en carrière dans l'uniforme de l'équipe de son enfance.

BUT PERREAULT 4-1 -

04:47 - Artturi Lehkonen est chassé pour avoir porté son bâton trop élevé envers Michael Rasmussen.

03:17 - BUT Christian Dvorak et Sami Niku s'échangent bien la rondelle ce qui mène au troisième filet de la rencontre pour les Canadiens.

BUT DVORAK 3-1 -

01:41 - David Savard et Jeff Petry combinent leurs efforts en territoire offensif et installent l'attaque du CH.

00:42 - Mike Hoffman se présente à deux contre un avec Brendan Gallagher à sa gauche et décoche un tir bas qui se transforme en un juteux retour pour Gally, mais ce dernier fend l'air.

00:00 - Début de la période.

PREMIÈRE PÉRIODE

Avantages numériques

Canadiens de Montréal: 1/3

Red Wings de Détroit: 1/1

Tirs au but

Canadiens de Montréal: 9

Red Wings de Détroit: 4

20:00 - Fin de la période.

18:38 - La Sainte-Flanelle envoie plusieurs lancers vers le filet des Wings, Thomas Greiss veille au grain.

16:52 - Filip Zadina porte son bâton trop élevé à l'endroit de Jeff Petry et le Tricolore se retrouve en avantage numérique.

16:15 - BUT Mike Hoffman inscrit son premier dans l'uniforme du Bleu-Blanc-Rouge à l'aide de son arme fatale.

BUT HOFFMAN 2-1 -

15:38 - Danny DeKeyser fait trébucher Brendan Gallagher et écope d'une punition mineure.

14:10 - BUT Ben Chiarot accepte la passe de Jonathan Drouin et décoche un puissant tir des poignets qui ramène tout le monde à la case départ.

BUT CHIAROT 1-1 -

12:18 - La troupe de Dominique Ducharme peine à s'installer lors de cette supériorité numérique. Cole Caufield et Nick Suzuki tentent coup sur coup un tir des poignets, mais sans succès.

11:18 - Gustav Lindstrom se retrouve au cachot pour avoir fait trébucher Jonathan Drouin.

11:11 - Adam Erne s'amène une fois de plus en territoire du CH avec vitesse et dégaine sans avertissement battant Jake Allen, mais pas la tige métallique.

06:50 - Les visiteurs profitent du momentum et embouteillent les Canadiens dans leur territoire.

05:25 - BUT Dylan Larkin décoche un laser qui trompe la vigilance de Jake Allen sur l'attaque à cinq.

BUT LARKIN 1-0 -

05:18 - Ben Chiarot est puni pour avoir fait trébucher Moritz Seider.

05:09 - Adam Erne bat de vitesse la brigade défensive du CH et s'échappe. Jake Allen ne mord pas à sa feinte et réalise un bel arrêt.

04:16 - Josh Anderson est très impliqué en ce début de rencontre. Il attaque le filet des visiteurs avec beaucoup de vitesse et de fougue.

02:45 - Moritz Seider s'amène en territoire des Canadiens avec beaucoup de vitesse, mais son tir rate le cadre de plusieurs pieds.

02:29 - Artturi Lehkonen dirige un premier tir vers le gardien Thomas Greiss.

01:30 - Josh Anderson applique une bonne mise en échec au vétéran Marc Staal derrière la cage des Wings.

00:00 - Début de la période.

Devant le filet

Jake Allen Fiche: 0-4-0 / Moyenne de buts alloués: 3,06 / Taux d’efficacité: ,891%

Thomas Greiss Fiche: 2-0-0 / Moyenne de buts alloués: 1,00 / Taux d’efficacité: ,969%

Un début de saison éprouvant

En baissant pavillon pour une cinquième fois en autant de sorties face aux Hurricanes jeudi dernier, le Bleu-Blanc-Rouge a égalé une marque qui remontait à la saison 1995-96. Le pire début de campagne de l’histoire du CH est survenu en 1938-39. Le club avait alors perdu ses sept premières parties.

Formation à l'entraînement

Attaquants

Drouin - Dvorak - Anderson

Hoffman - Suzuki - Gallagher

Toffoli - Perreault - Caufield

Lehkonen - Evans - Armia

Défenseurs

Chiarot - Petry

Romanov - Savard

Niku - Kulak

Wideman

Gardiens

Allen

Montembeault