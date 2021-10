Le destin des Dodgers dans le «bras mort» de Scherzer

L’as lanceur des Dodgers de Los Angeles Max Scherzer semblait complètement vidé de son énergie, dimanche, au terme du deuxième match de la série de championnat de la Ligue nationale, lui qui avait même déclaré que son «bras était mort». Et pourtant, c’est lui qui aura la tâche de garder en vie la saison de son équipe, samedi au Trust Park, dans le sixième match contre les Braves d’Atlanta.

Reconnu pour son grand côté compétitif, l’athlète de 37 ans tentera de faire mieux que lors de sa première sortie contre la formation de la Géorgie. Il avait alors accordé deux points sur quatre coups sûrs et un but sur balles, avant de céder sa place à un groupe de releveurs, dans une défaite de 5 à 4. Scherzer avait toutefois réussi sept retraits sur des prises.

«En tant que lanceur partant, tu as seulement à lancer une fois par semaine, donc tu utilises les autres jours pour te reposer et profiter du moment, a indiqué Scherzer, dont les propos ont été repris par le site du baseball majeur. Mais quand c’est à ton tour, tu dois saisir le moment et imposer ton rythme.»

Des moments importants, le triple vainqueur du trophée Cy-Young (2013, 2016, 2017) en a vécu plus d’un. Aucun d’entre eux n’est toutefois près d’égaler le septième match de la Série mondiale en 2019, dans lequel Scherzer a aidé les Nationals de Washington à vaincre les Astros de Houston.

Le natif de Chesterfield, dans le Missouri, avait alors accordé les deux seuls points de ses adversaires, dans une victoire de 6 à 2, sur sept coups sûrs et quatre buts sur balles. Il avait aussi passé trois frappeurs dans la mitaine.

«Il a toujours eu ce côté – je ne dirais pas qu’il en fait trop – mais il est de nature très compétitive, de dire son ancien coéquipier des Nationals et des Tigers de Detroit Alex Avila. Il prend son travail très au sérieux.»

«Il affiche un haut niveau de compétitivité quand il est au monticule, alors nous devons nous présenter à la plaque et – je ne dirais pas qu’on doit imiter son agressivité – mais tu dois être prêt à être aussi compétitif», a expliqué le joueur des Braves Dansby Swanson.

Si Scherzer réussit sa mission samedi, qui est de prolonger d’au moins un match la saison des Dodgers, ces derniers auront l’occasion d’atteindre la Série mondiale pour la deuxième fois en autant de saisons, dimanche.