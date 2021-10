«Jimmy G» retrouve son poste

Jimmy Garoppolo sera le quart-arrière partant des 49ers de San Francisco dimanche, lors d’un affrontement contre les Colts d’Indianapolis.

C’est ce qu’a annoncé l’entraîneur-chef Kyle Shanahan vendredi, lors d’une conférence de presse.

«Jimmy G» était derrière le centre du club californien pour les quatre premiers duels de la saison, mais il s’est blessé à un mollet dans le dernier match auquel il a participé. L’athlète de 29 ans est de nouveau à 100%.

En son absence, le jeune Trey Lance a pris la relève. Le troisième choix au total du dernier repêchage de la NFL ne pourra toutefois pas jouer cette semaine, puisqu’il s’est fait mal à un genou.

Il aurait été intéressant de voir qui de Lance ou de Garropolo aurait été le partant des 49ers, si les deux hommes avaient été en santé. Shanahan n’aura donc pas à faire de choix pour le moment.

Cette saison, le vétéran a complété 66,1% de ses passes pour 925 verges et cinq touchés. Il a aussi amassé 26 verges et un majeur avec ses jambes. Le joueur de première année a quant à lui réussi 52,1% de ses relais pour 354 verges et trois touchés. Au sol, il a récolté 133 verges et franchi la ligne des buts une fois.

Les «Niners» ont maintenu un dossier de 2-3 jusqu’à maintenant en 2021, ce qui leur confère le troisième échelon du classement de la section Ouest de la Ligue nationale.