«J’en veux toujours plus» - Thomas Chabot

Le défenseur des Sénateurs d’Ottawa Thomas Chabot pointe au tout premier rang des joueurs de la LNH en ce qui a trait au nombre de minutes jouées par match depuis le début de la saison avec une moyenne de 24 min 14 s. Le Québécois surclasse ainsi des joueurs de la trempe de Roman Josi, Kris Letang et Alex Pietrangelo, entre autres.

«Le plus longtemps que je peux être sur la glace, le plus longtemps je veux y être. Je veux être le joueur qui fait la différence. Je ne refuserais jamais de jouer autant de minutes», a expliqué l’arrière âgé de 24 ans lors de passage à l'émission JiC, vendredi.

Brady Tkachuk en renfort

Brady Tkachuk n’a pas tardé à faire sentir sa présence à l'occasion de son retour au jeu face aux Sharks de San Jose, jeudi en soirée, lui qui a récolté une mention d’assistance, appliqué six mises en échec en plus de diriger trois lancers au filet dans un revers des siens au compte de 2-1.

«Il est très content du dénouement. On veut bâtir une équipe compétitive au fil des années. C’est très important pour le noyau de notre formation», toujours selon l’ancien choix de premier tour, 18e au total des «Sens» lors de l’encan 2015.

Insuccès chez les Canadiens

Les Sénateurs ont connu leur lot de difficultés au cours des dernières années et Chabot trace un parallèle avec la vilaine séquence que connait le Bleu-Blanc-Rouge actuellement.

«Ce ne sont pas des situations évidentes. La saison passée, on a vécu une séquence de neuf revers consécutif. À plusieurs reprises, on aurait mérité un meilleur sort. C’est à partir de ces moments que l’on devient plus fort», a-t-il conclu.

Voyez l'entretien intégral dans la vidéo ci-dessus.