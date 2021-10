«Je ne viens pas ici pour jouer au golf» - Joël Bouchard

Joël Bouchard voit de nombreuses ressemblances entre la situation actuelle chez les Gulls de San Diego et celle qu'il avait pu vivre lors de ses débuts avec le Rocket de Laval.

C'est ce qu'il a déclaré, lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, vendredi.

«La réalité des Gulls cette année, c'est beaucoup de nouveaux joueurs et un nouvel entraîneur. On n'a pas eu beaucoup de préparation. Je pense que j'ai eu quatre pratiques avec l'équipe, depuis le début de la saison. Je sens que les joueurs sont très réceptifs. Ça ressemble beaucoup à la première année du Rocket de Laval. Ça va prendre un peu de temps, mais on va continuer. L'attitude est là, c'est ce qui est le plus important.»

Le coloré entraîneur a déclaré ne pas être en Californie pour jouer les touristes, lorsqu'il a été questionné sur son adaptation à sa nouvelle ville.

«Il n'y a pas beaucoup de mauvaises journées à San Diego, au niveau de la température. J'ai mis les pendules à l'heure dès le départ. Je ne viens pas ici pour jouer au golf, pêcher ou voyager en Californie. On va restreindre les activités pour s'assurer que l'attitude et les performances commencent à s'enligner. Je vois le défi en avant, mais on va y arriver.»

Bouchard a également souligné qu'il avait bien apprécié le camp d'entraînement, lui qui a passé beaucoup de temps à Anaheim lors des dernières semaines.

«On a passé tout le mois de septembre, à Anaheim, avec les Ducks. On pratiquait ensemble dans le même environnement. On a eu la chance de voir ce que les Ducks faisaient et eux ont eu la chance de nous voir aller aussi. Une fois que la saison commence, tout le monde est un peu partout. On s'occupe à trouver une certaine chimie avec nos jeunes joueurs. On commence à travailler plus individuellement.»

L'ancien pilote du Rocket tenait aussi à louanger son nouvel adjoint, Maxime Talbot.

«Il est excellent. Je le savais qu'il serait bon. C'est évident quand tu regardes son caractère et sa carrière, mais il me surprend beaucoup au niveau des présentations. Il fait bien ça, il est préparé et il est passionné. Il est surprenant, mais je sens la même chose quand je le vois comme entraîneur que lorsqu'il était joueur de hockey. Il a un peu le même profil qu'Alex Burrows, même s'ils sont différents.»

Voyez l'entrevue avec Joël Bouchard dans la vidéo ci-dessus.