GP des États-Unis: Stroll devant Vettel aux essais libres

Le Québécois Lance Stroll s’est amélioré tout au long de la journée d’essais libres en vue du Grand Prix de Formule 1 des États-Unis, vendredi, à Austin au Texas.

Au cours de la première séance, le pilote de l’écurie Aston Martin a remis un meilleur chrono de 1 min 36,972 s sur le Circuit des Amériques. Son coéquipier Sebastian Vettel a été plus lent de seulement deux centièmes de seconde, au 14e rang.

Seuls trois pilotes ont passé sous la barre des 1 min 36 s, soit les deux pilotes Mercedes Valtteri Bottas et Lewis Hamilton, ainsi que Max Verstappen (Red Bull). Ce dernier a tout de même concédé près d’une seconde au meneur finlandais, qui a parcouru le circuit en 1 :34,874.

Pour la deuxième séance, la plupart des pilotes ont remis de meilleurs chronos, y compris Stroll, qui a terminé au sixième rang. Le jeune homme de 22 ans a retranché près d’une seconde et demie à son temps des premiers essais, avec un meilleur tour de 1 :35,561.

Sergio Perez (Red Bull) a été le plus rapide cette fois avec un chrono de 1 :34,946. Lando Norris (McLaren) et Hamilton l’ont suivi dans l’ordre. Ce fut toutefois moins convaincant pour Verstappen (8e) et Vettel (15e).

Il s’agit d’un retour à Austin pour la Formule 1, après que l’édition 2020 du Grand Prix eut été annulée en raison de la COVID-19. À sa troisième présence au Texas, en 2019, Stroll n’avait pu faire mieux que la 14e place sur la grille de départ et la 13e position au terme des 56 tours.

Les qualifications pour le Grand Prix des États-Unis auront lieu samedi, suivies de la course le lendemain.