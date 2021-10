Une mentalité semblable pour Matthew Shiltz

Ne comptez pas sur le quart-arrière des Alouettes Matthew Shiltz pour créer une polémique.

L’Américain de 28 ans assure être très à l’aise avec le fait que la formation montréalaise ait acquis le vétéran Trevor Harris comme police d’assurance, le week-end dernier, par le biais d’une transaction.

«Ma mentalité, c’est d’être prêt quand on fait appel à moi, peu importe si je suis le premier ou le deuxième quart-arrière dans l’organigramme, a noté Shiltz, jeudi en vidéoconférence, avec un large sourire et plutôt détendu. Trevor est un bon gars et je n’aurais aucune raison d’être frustré. On a parlé ensemble et c’est un professionnel. Nous voulons tous deux gagner des matchs de football pour cette équipe et viser l’ultime objectif qu’est la coupe Grey.»

Shiltz, qui a grandement aidé les Alouettes à vaincre le Rouge et Noir par le pointage de 27 à 16 samedi dernier à Ottawa, sera à nouveau le quart-arrière partant, ce vendredi à Montréal, face aux Argonauts de Toronto.

«C’est un bon défi et je suis excité de les affronter», a affirmé Shiltz, qui est devenu le principal pivot des Moineaux à la suite d’une blessure à l’épaule ayant envoyé Vernon Adams fils sur le carreau.

Le premier rang à l'enjeu

Avec un dossier de 5-4, les Alouettes pourraient rejoindre les Argonauts (6-3) au sommet de la section Est avec une victoire.

«Les gars sont excités, a reconnu l’entraîneur-chef des Alouettes, Khari Jones. Tu veux être dans ce type de situation. C’est une belle opportunité pour nous.»

Parmi les cibles de choix qui s’offrent à Shiltz, le receveur de passes Jake Wieneke ne cesse d’étonner, lui qui domine la Ligue canadienne de football avec un total de huit réceptions pour le touché depuis le début de la saison.

«Il est l’une les personnes les plus incroyables que je n’ai jamais rencontrées, a vanté le quart-arrière à propos de Wieneke, soulignant au passage son éthique de travail. C’est plaisant quand on constate qu’un tel succès ne pourrait pas arriver à une meilleure personne.»

- Chez les éclopés, le nom du receveur de passes B.J. Cunningham, touché à un doigt, a été placé sur la liste des blessés pour six matchs, tandis que le porteur de ballon William Stanback effectuera un retour au jeu contre les Argonauts.

- Trevor Harris, 35 ans, a été acquis dimanche dernier en retour de l’ailier défensif Antonio Simmons, qui se retrouve ainsi avec les Elks d’Edmonton. Harris a notamment gagné à deux reprises la coupe Grey, à chaque fois comme quart-arrière substitut, soit avec les Argonauts (2012) et le Rouge et Noir (2016).