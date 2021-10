Tout baigne au Canada pour les Sharks

Les Sharks de San Jose ont conservé leur dossier immaculé cette saison en disposant des Sénateurs d’Ottawa au compte de 2 à 1, jeudi soir, au Canadian Tire Centre.

Le petit voyage au Canada de l’équipe californienne se déroule plutôt bien, elle qui avait vaincu le Canadien 5 à 0, mardi dernier à Montréal. À domicile, les Sharks avaient également croqué les Jets de Winnipeg en ouverture de saison.

Logan Couture et Kevin Labanc ont été les deux buteurs des «Requins», en deuxième période. Le défenseur Erik Karlsson, qui semble reprendre des couleurs cette saison, a profité de la venue de son ancienne équipe pour amasser une mention d’aide.

À son premier duel de la saison, Brady Tkachuk s’est fait complice sur le filet de Drake Batherson. Le gardien Matt Murray effectuait lui aussi une première apparition et n’a pas mal paru avec 22 arrêts sur 24 tirs.

Blessé au haut du corps dès la période initiale, le jeune Shane Pinto n’est pas revenu dans la rencontre pour les Sénateurs.

Les Sharks tenteront de faire des Maple Leafs de Toronto leur prochaine victime, dès vendredi soir, au Scotiabank Arena.

Vanecek toujours efficace

À Newark, Vitek Vanecek a été solide pour permettre aux Capitals de Washington d’avoir le meilleur 4 à 1 sur les Devils du New Jersey.

Le gardien tchèque a bloqué 25 des 26 lancers auxquels il a fait face. Son blanchissage lui a finalement été soutiré en milieu de troisième période par Janne Kuokkanen.

Anthony Mantha a fait preuve d’opportunisme devant le filet pour inscrire les Capitals au pointage dès la quatrième minute de jeu. Bien positionné, le Québécois a profité d’une remise derrière le filet de Daniel Sprong pour facilement déjouer Scott Wedgewood.

Sprong a aussi marqué, au deuxième vingt, en s’amenant seul devant le gardien après avoir soutiré la rondelle à Dougie Hamilton.

Le défenseur russe Dmitry Orlov avait inscrit le deuxième filet des «Caps», aidé de ses compatriotes Alexander Ovechkin et Evgeny Kuznetsov, lui qui a profité d’un généreux retour donné par Wedgewood.

Kuznetsov a complété la marque et totalise désormais huit points en quatre rencontres, tout comme Ovechkin.

Laine tranche

À Columbus, Patrik Laine a mis fin aux hostilités en prolongation, permettant aux Blue Jackets de l’emporter 3 à 2 sur les Islanders de New York.

Le joueur de centre Cole Sillinger a fait scintiller la lanterne pour une première fois dans la Ligue nationale de hockey. À 18 ans et 158 jours, le 12e choix du dernier repêchage est le quatrième plus jeune joueur de l’histoire des Jackets à marquer un but.

Boone Jenner, qui n’est nullement gêné par son rôle de capitaine cette saison, a inscrit son troisième but de la campagne. Oliver Bjorkstrand a quant à lui ajouté trois mentions d’aide.

Le gardien Elvis Merzlikins a bloqué 34 rondelles dans la victoire tandis que son vis-à-vis Ilya Sorokin a cédé trois fois sur 32 tirs.