PGA: les Canadiens ont beaucoup de travail à faire

En l’espace d’une seule ronde au Championnat ZOZO du circuit de la PGA, jeudi, à Chiba, les Canadiens Mackenzie Hughes et Roger Sloan ont vu leurs chances de remporter le tournoi pratiquement s’envoler en fumée.

Au terme du premier 18 trous, le Japonais Iroshi Iwata a pris la tête sur ses terres grâce à une fiche de 63, sept coups sous la normale. Il devance par un coup son compatriote Hideki Matsuyama et le Chilien Joaquin Niemann.

L’Anglais Matt Wallace (65) et l’Américain Brendan Steele (66) complètent le top 5.

Pour leur part, Hughes (70) et Sloan (72) sont respectivement 29e et 52e à plusieurs longueurs déjà du sommet. Certains gros noms du golf professionnel, dont le numéro 1 mondial, l’Espagnol Jon Rahm, ne sont pas présents à cet événement.

Les joueuses locales se mettent en évidence

Du côté de Busan, en Corée du Sud, trois golfeuses de ce pays ont amorcé le Championnat des femmes BMW de la LPGA en force. Na Rin An se retrouve ainsi en tête avec un pointage de 64 (-8), un coup devant In Gee Chun et Ju Young Park.

D’autres concurrentes sud-coréennes, soit Hae Ran Ryu et A Lim Kim, partagent le quatrième échelon avec l’Américaine Danielle Kang à 66 (-6). Cette dernière souhaite triompher après avoir mordu la poussière en trous supplémentaires à ce tournoi l’an passé.

Aucune Canadienne ne dispute la compétition qui en est à sa deuxième présentation et qui offre des bourses totales de 2 millions $.