Les Dodgers ne baissent pas les bras

Les Dodgers ont survécu une première fois à l’élimination dans leur série de championnat de la Ligue nationale, jeudi à Los Angeles, en défaisant les Braves d’Atlanta 11 à 2.

La formation californienne n’est toutefois pas sortie d’affaires, elle qui devra d’abord engranger une autre victoire, samedi, avant de le faire une autre fois, le lendemain, si elle ne veut pas voir sa saison prendre fin. Les Dodgers sont toutefois en terrain connu, eux qui ont fait face à un déficit de 3 à 1 au même stade des éliminatoires la saison dernière, contre ces mêmes Braves.

Les favoris de la foule ont payé une petite frousse à leurs amateurs en début de match, puisque les Braves ont inscrit leurs deux seuls points du match dès leur premier tour au bâton. Freddie Freeman a alors frappé une longue balle alors que Ozzie Albies était sur les sentiers.

Ce fût toutefois les seules réjouissances des visiteurs. Les Dodgers ont soulevé leurs partisans en deuxième manche. En l’espace de quelques minutes, AJ Pollock (un point) et Chris Taylor (deux points) ont expulsé des offrandes du lanceur partant des Braves Max Fried à l’extérieur des limites du terrain.

Taylor n’a fait qu’ajouter au plaisir des spectateurs présents aux Dodgers Stadium. Il a d’abord frappé un simple d’un point en troisième manche, avant de cogner sa deuxième longue balle du match, encore pour deux points, deux tours au bâton plus tard. L’athlète de 31 ans n’avait toujours pas dit son dernier mot, puisqu’il a frappé son troisième circuit de la rencontre, en solo cette fois, en septième manche. Taylor a complété son match avec quatre frappes en lieu sûr et six points produits, en plus d’avoir croisé la plaque lui-même à trois reprises.

Les Dodgers se sont assurés de freiner tout espoir de remontée des Braves en ajoutant quatre autres points en huitième manche. Pollock a participé à cette poussée avec un circuit de trois points. Lui aussi a connu un fort duel à la plaque, avec trois coups sûrs et quatre points produits, en plus d’avoir compléter trois tours de diamant.

Les deux équipes retourneront à Atlanta pour mettre un terme à cette série.