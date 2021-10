Le Lightning reçoit son joyau

Les membres de l’organisation gagnante du Lightning de Tampa Bay ont reçu leur bague de la coupe Stanley, jeudi soir, durant une cérémonie privée.

Le bijou en or blanc de 14 carats, contenant aussi des diamants et des saphirs, a ainsi été remis aux gagnants des dernières séries éliminatoires. Pour y arriver, la formation floridienne a vaincu le Canadien de Montréal en cinq matchs.

Véritable œuvre d’art, la partie supérieure du bijou, sur laquelle a été engravé le logo de l’équipe, s’ouvre pour afficher la phrase «dernier jour d’école», un sentiment partagé par les joueurs. D’autres phrases devenues célèbres dans les rangs de l’équipe dirigée par l’entraîneur-chef Jon Cooper y ont aussi été engravées, ainsi que plusieurs détails révélateurs de leur saison 2020-2021.

«C’est incroyable de voir une équipe gagner la coupe Stanley deux années de suite et le Lightning de Tampa Bay a solidifié de nouveau sa place dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey, de dire le vice-président et directeur des opérations de la branche des sports professionnels de Jostens, l’entreprise à la création du joyau, Chris Poitras. Le dévouement, le travail acharné et la persistance démontrés par le Lightning se reflètent dans leur bague. Il s’agit de la plus grosse bague par carat fabriquée par Jostens dans nos 125 ans d’histoire.»

Le Lightning a amorcé la deuxième défense de son titre avec deux victoires en quatre matchs. Ils seront de nouveau en action samedi, au Amalie Arena.