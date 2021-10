EN DIRECT | Canadiens - Hurricanes

N’ayant toujours pas savouré la victoire en quatre rencontres, la tâche s’annonce ardue pour la troupe de Dominique Ducharme qui se frotte aux Hurricanes de la Caroline et Jesperi Kotkaniemi. Les «Canes» se présentent au Centre Bell forts de deux victoires en autant de sorties.

Nous sommes en troisième période. La marque est de 3-1 en faveur des Hurricanes.

SOMMAIRE

TROISIÈME PÉRIODE

10:59 - Jake Allen se jette de tout son long afin d'empêcher les «Canes» d'inscrire un quatrième filet. Le cerbère ferme la porte devant Brady Skjei.

09:23 - BUT Qui d'autre que Jesperi Kotkaniemi pour ramener les Hurricanes en avant par deux buts. L'ancien choix de première ronde des Canadiens dévie le tir Sebastian Aho. Les partisans ne manquent pas de le huer.

07:49 - Josh Anderson fonce tel un train en direction du filet des visiteurs, mais son tir rate la cible.

06:23 - Les Canadiens s'installent, sans créer de réelles occasions de marquer.

04:59 - Andrei Svechnikov fait trébucher Artturi Lehkonen et est puni.

04:58 - Ben Chiarot tente un puissant tir frappé, Frederik Andersen veille au grain.

02:44 - Alexander Romanov synchronise son lancer avec le passage de l'attaquant Artturi Lehkonen devant Frederik Andersen, mais ce dernier immobilise le disque.

00:24 - Alexander Romanov frappe solidement Jesper Fast le long de la rampe en territoire défensif.

00:00 - Début de la période.

DEUXIÈME PÉRIODE

Avantages numériques

Canadiens de Montréal: 1/2

Hurricanes de la Caroline: 1/1

Tirs au but

Canadiens de Montréal: 12

Hurricanes de la Caroline: 10

20:00 - Fin de la période.

17:57 - BUT Enfin diront certains! Les Canadiens s'inscrivent à la marque sur les unités spéciales. Bien positionné devant le filet, Tyler Toffoli dégaine rapidement et réduit la marque à un seul but.

Toffoli sort de sa torpeur -

16:56 - Mike Hoffman envoie une lourde frappe au filet qui se transforme en une deuxième, puis une troisième chance de réduire la marque, mais en vain.

16:50 - Les Hurricanes sont punis pour avoir été trop nombreux sur la patinoire.

16:16 - Brett Kulak et Chris Wideman sont incapables de relancer l'attaque. Le CH est embouteillé dans son territoire.

14:23 - Christian Dvorak déborde la défense adverse et tente sa chance à deux reprises. Frederik Andersen dit non!

13:19 - Brendan Gallagher et Artturi Lehkonen font preuve de fougue. La foule apprécie et se fait attendre.

11:16 - Tyler Toffoli tente un lancer sur réception de l'enclave. Il s'agit de la meilleure chance de marquer pour le Bleu-Blanc-Rouge jusqu'à maintenant en cette deuxième période.

10:22 - Rare signe de vie du club montréalais vers la cage de Frederik Andersen. Jonathan Drouin dirige deux tirs, sans réellement créer de danger pour les visiteurs.

10:05 - Belle mise en scène de Teuvo Teravainen qui tente une passe lobée à l'endroit de son compatriote finlandais Sebastian Aho, toutefois Jake Allen sauve les meubles.

06:49 - Le CH ne casse rien sur cette supériorité numérique. La meilleure chance revient à Josh Anderson qui coupe au filet à l'aide de son imposant gabarit, mais sans succès.

05:59 - Vincent Trocheck passe son gant au visage de Mathieu Perreault, les officiels ne laissent pas passer. Il s'agit d'une quatrième occasion en avantage numérique dans la rencontre pour la Sainte-Flanelle.

02:12 - BUT Les «Canes» sont agressifs dans leur échec-avant et embourbe le Tricolore dans son territoire. Andrei Svechnikov saisit l'opportunité et double l'avance des siens à l'aide d'un tir d'une précision chirurgicale.

Svechnikov fait 2-0 -

00:23 - BUT Les Hurricanes profitent des quelques secondes restantes avec l'avantage d'un homme en début de deuxième période. Sebastian Aho accepte la superbe passe transversale de Tony DeAngelo et trompe la vigilance de Jake Allen.

Aho donne les devants aux Hurricanes -

00:00 - Début de la période.

PREMIÈRE PÉRIODE

Avantages numériques

Canadiens de Montréal: 0/3

Hurricanes de la Caroline: 0/0

Tirs au but

Canadiens de Montréal: 5

Hurricanes de la Caroline: 10

20:00 - Fin de la période.

18:27 - Christian Dvorak se dirige au cachot, punition mineure en raison d'un coup de bâton à Brett Pesce.

10:18 - Derek Stepan est également chassé pour avoir cinglé, cette fois à l'endroit de Brett Kulak.

05:33 - Brendan Gallagher redirige le lancer de Chris Wideman et inscrit enfin le CH à la marque sur l'attaque à cinq. Le plaisir ne perdure pas très longtemps au Centre Bell puisque Rod Brind'Amour conteste la séquence pour obstruction sur Frederik Andersen.

Un but refusé à Gallagher -

03:56 - Andrei Svechnikov fait preuve d'indiscipline et sert un coup de bâton à l'endroit de Ben Chiarot.

03:15 - Jonathan Drouin annule l'avantage numérique dès le tomber de la rondelle pour avoir sorti le crochet envers Ethan Bear.

03:11 - Tony DeAngelo est puni pour avoir cinglé l'attaquant Josh Anderson.

00:00 - Début de la période.

Le Tricolore est le seul club du circuit Bettman à afficher un zéro dans la colonne des points amassés au classement général sur un total de 32 équipes. Plus encore, le CH a été corrigé par la marque de 5-0 aux mains des Sharks de San Jose à sa dernière sortie, mardi.

Devant le filet

Jake Allen Fiche: 0-3-0 / Moyenne de buts alloués: 3,05 / Taux d’efficacité: ,885%

Frederik Andersen Fiche 2-0-0 / Moyenne de buts alloués: 2,50 / Taux d’efficacité: ,926%

Voici la formation du CH pour le match de ce soir

Attaquants

Drouin-Dvorak-Anderson

Hoffman-Suzuki-Gallagher

Toffoli-Perreault-Caufield

Lehkonen-Evans-Armia

Brooks-Paquette

Défenseurs

Kulak-Petry

Chiarot-Wideman

Romanov-Savard

Niku

Gardiens

Jake Allen

Samuel Montembeault