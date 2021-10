Perron et Krug se détestaient

Les coéquipiers des Blues de St. Louis David Perron et Torey Krug s'entendent bien maintenant, mais c'était loin d'être le cas auparavant.

«Oh que j'ai détesté ce gars-là, a dit Krug lors de son passage au balado Cam and Strick mardi. Je ne comprenais pas à quel point il était bon jusqu'à temps que je le vois de près.»

Les deux joueurs étaient notamment confrontés l'un à l'autre en finale de la Coupe Stanley, remportée par les Blues, en 2019.

«J'ai joué dur contre lui dans les coins comme s'il n'y avait pas de lendemain, a ajouté Krug. Je ne l'ai jamais aimé.»

Même lorsqu'il s'est entendu avec les Blues en tant que joueur autonome sans compensation en 2020, Krug a mis du temps avant de parler à Perron.

«Quelqu'un m'a dit qu'il voulait mon numéro de téléphone, mais je lui ai dit d'attendre quelques semaines.»

Cela dit, Perron n'était pas le plus grand fan de Krug non plus.

«Ce sentiment était partagé», a rétorqué le Québécois en riant, sur Twitter, mercredi.